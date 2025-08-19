Συνελήφθη λίγο μετά τις 6 σήμερα το απόγευμα ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος παρέσυρε χθες βράδυ φίλο και συνομήλικο του ενώ κινείτο πεζός σε χώρο στάθμευσης στην περιοχή Μακένζι στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 11.30 το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου και σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης φαίνεται ότι ενώ 19χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του σε χώρο στάθμευσης στη περιοχή Μακένζι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε τον επίσης 19χρονο φίλο του ο οποίος κατά τη δεδομένη στιγμή κινείτο πεζός κοντά στο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός και τραυματίας μαζί με άλλους φίλους τους φαίνεται να είχαν μεταβεί σε χώρο εστίασης στη περιοχή Μακένζι και κατά τον επίδικο χρόνο αναχώρησαν από την περιοχή.

Ο δεκαεννιάχρονος τραυματίας, που φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς κρισιμότατη.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε προκαταρκτική εξέταση αλκοτέστ με μηδενική ένδειξη και σε νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι στην βάση των καταθέσεων και εξετάσεων που έχουν γίνει μέχρις στιγμής, τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το ΤΑΕ Λάρνακας.

