Σοβαρά τραύματα στο κεφάλι φέρει ο νεαρός ο οποίος τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο σε χώρο στάθμευσης στη περιοχή Μακένζη στη Λάρνακα και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας με την κατάσταση του να θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη.

Σε δηλώσεις του ο Σπύρος Χρυσοστόμου, εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, αναφέρθηκε στο τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε γύρω στις 11.30 το βράδυ χθες.

«Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις της Αστυνομίας φαίνεται ότι ενώ 19χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στο συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε τον επίσης 19χρονο φίλο ο οποίος κατά τη δεδομένη στιγμή κινείτο πεζός κοντά στο αυτοκίνητο», είπε.

Πρόσθεσε ότι οδηγός και τραυματίας μαζί με άλλους φίλους τους φαίνεται να είχαν μεταβεί σε χώρο εστίασης στη περιοχή Μακένζη και κατά τον επίδικο χρόνο αναχώρησαν από την περιοχή.

Ο δεκαεννιάχρονος τραυματίας, ανέφερε ο κ. Χρυσοστόμου, «μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας».

Όπως είπε ο κ. Χρυσοστόμου «ο τραυματίας φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και η κατάσταση του θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη».

Ο οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε προκαταρκτική εξέταση άλκοτεστ με μηδενική ένδειξη και σε νάρκοτεστ με αρνητική ένδειξη, συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας απέρριψε σήμερα αίτημα της Αστυνομίας για σύλληψη του 19χρονου οδηγού του οχήματος.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας.

