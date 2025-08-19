Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, νοσηλεύεται νεαρός ηλικίας 19 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε σε οδικό ατύχημα που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας γύρω στις 11.30 το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου, «ενώ νεαρός ηλικίας 19 ετών, οδηγούσε το αυτοκίνητο του σε ανοικτό χώρο στάθμευσης στη Λάρνακα, έχοντας ως συνοδηγό άλλο 19χρονο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 19χρονο από την επαρχία Λάρνακας ο οποίος τη δεδομένη στιγμή κινείτο πεζός».

Ο τραυματίας «μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση του σύμφωνα με τους επι καθήκοντι ιατρούς θεωρείται κρίσιμη».

Στον οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με αρνητική ένδειξη.

