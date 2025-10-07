Οι δημοτικές υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την κατάρρευση υπό ανακαίνιση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης, ανώ υπάρχουν «πολλοί» αγνοούμενοι.

«Η Πολιτική Προστασία περιέθαλψε μέχρι στιγμής τρεις εργάτες. Κανείς δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Αγνοούνται πολλοί συνάδελφοί τους», σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ που κάνει λόγο για «κατάρρευση πολλών επιπέδων εντός του υπό ανακαίνισιν κτιρίου».

Drones και εκπαδευμένα σκυλιά χρησιμοποιούνται στις έρευνες στο εσωτερικό του κτιρίου.

Στο κτίριο πραγματοποιούνταν εργασίες μετατροπής του σε ξενοδοχείο από την εταιρεία Rehbilita.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ