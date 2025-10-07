Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία "BARBARA" και κέντρο το Βόρειο Αιγαίο, κινείται βορειοανατολικά και το μέτωπο που το συνοδεύει αναμένεται να επηρεάσει το νησί από απόψε, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Εξάλλου, εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από απόψε από τις 00:00 μέχρι και τις 09:00 το πρωί της Τετάρτης.

Δείτε το βίντεο με την εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αρχικά στα δυτικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Αργότερα και κυρίως μετά τα μεσάνυχτα, αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα οι άνεμοι πιθανό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται, ενώ δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στις προσήνεμες περιοχές μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη και σταδιακά τοπικά μέχρι ταραγμένη, ενώ στα νότια και τα ανατολικά, αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη για να καταστεί αργότερα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν σημαντικά ενισχυμένοι, κυρίως νοτιοδυτικοί και τοπικά ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα δυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά, τα νοτιοδυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά τόπους αναμένονται βροχές και πιθανό και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί και τοπικά ως βορειοδυτικοί, στα ορεινά και το εσωτερικό ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα δυτικά ταραγμένη.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος με κατά τόπους βροχές και πιθανό και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά, για να βρεθεί αισθητά πιο κάτω από τις κανονικές τιμές της εποχής, ωστόσο μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

