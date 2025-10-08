Προκλητικό μήνυμα ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να λειτουργεί ως εργαλείο πίεσης στα χέρια της Τουρκίας προς τη Λευκωσία, την Αθήνα και τις Βρυξέλλες, έστειλαν από την Καμπάλα του Αζερμπαϊτζάν ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο «πρόεδρος» του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ, στο πλαίσιο της 12ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών (ΟΤΚ).

Παρότι οι εργασίες της Συνόδου επικεντρώθηκαν κυρίως στις εξελίξεις στον Καύκασο και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών, η παρουσία του Τατάρ και οι αναφορές Ερντογάν στη “λύση δύο κρατών” έδωσαν σαφή πολιτική διάσταση, επιδιώκοντας να εντείνουν την πίεση προς την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα.



Ο Ερντογάν, μιλώντας ενώπιον των ηγετών των κρατών-μελών, ευχαρίστησε την Ουγγαρία για τη συμμετοχή της ως παρατηρητή, χαρακτηρίζοντάς την «δυτική πτέρυγα του τουρκικού κόσμου», και εξήρε την παρουσία του Ερσίν Τατάρ στη Σύνοδο:

«Χαίρομαι που ο τουρκικός κόσμος δεν αφήνει τους Τουρκοκύπριους αδελφούς του μόνους στο δρόμο προς μια δίκαιη λύση δύο κρατών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά του στην “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”, όπως την αποκάλεσε, καθώς και η συμμετοχή της Ουγγαρίας, αποτέλεσαν ξεκάθαρα μηνύματα προς την ΕΕ, υποδηλώνοντας την πρόθεση της Άγκυρας να αναβαθμίσει το καθεστώς των κατεχομένων σε συνομιλητή διεθνών κυβερνήσεων.





Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın Ankara, Şuşa ve Bişkek’in ardından şimdi de Gebele’de aramızda bulunmasından son derece bahtiyar olduğumu da vurgulamak istiyorum.



İki devletli adil çözüm yolunda,… pic.twitter.com/ZOnhVZcgtR — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 7, 2025

Ο Ερντογάν πρότεινε παράλληλα την ενίσχυση της οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας μέσω του διαδρόμου της Κασπίας, τη δημιουργία κοινής τεχνολογικής πλατφόρμας μεταξύ των τουρκογενών χωρών, καθώς και την καθιέρωση της 15ης Δεκεμβρίου ως “Παγκόσμιας Ημέρας της Τουρκικής Γλωσσικής Οικογένειας”.

Ο Τατάρ είχε, εξάλλου, διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο, καθώς θεωρήθηκε ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια διπλωματικής εξίσωσης του ψευδοκράτους με αναγνωρισμένα κράτη.

Στην ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε αναφορές και σε άλλα μέτωπα, επιτιθέμενος στο Ισραήλ, το οποίο χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη απειλή της περιοχής», ενώ έθιξε και τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία, επιχειρώντας να παρουσιάσει την Τουρκία ως δύναμη σταθερότητας και προστάτη του μουσουλμανικού κόσμου.