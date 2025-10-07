Τους «κοινούς ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς» ανάμεσα στα κράτη του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ) υπογράμμισε ο Ερσίν Τατάρ, ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, μιλώντας στη 12η Σύνοδο Κορυφής του συμβουλίου αρχηγών κρατών, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γκαμπάλα του Αζερμπαϊτζάν.

Ο κ. Τατάρ εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ για τη φιλοξενία, επισημαίνοντας τη σημασία των κοινών ριζών ως παράγοντα ενότητας και συνεργασίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην περιφερειακή οργάνωση.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τ/κ Τύπο, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου, ανέφερε ότι «οι κοινές ρίζες και το κοινό πολιτισμικό υπόβαθρο αποτελούν τον ισχυρότερο ηθικό σύνδεσμο που μας ενώνει». Είπε επίσης, ότι η σύνοδος συνέπεσε με την πέμπτη επέτειο της νίκης στο Καραμπάχ, χαρακτηρίζοντας την ως «σύμβολο ενότητας και αλληλεγγύης του τουρκικού κόσμου». Σύμφωνα με τον ίδιο, «η επιτυχία αυτή απέδειξε πως, όταν υπάρχει συνοχή, μπορούν να ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες».

Αναφερόμενος στις σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν, ο κ. Τατάρ δήλωσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του, υπογραμμίζοντας ότι «η κοινή ιστορία και οι πνευματικοί δεσμοί ενισχύουν τη συνεργασία» και εκφράζοντας την πεποίθηση πως αυτή η συνεργασία «θα εξελιχθεί σε στρατηγική εταιρική σχέση και κοινό μέλλον».

Σε προηγούμενες δηλώσεις του στο «Μπαϊράκ», ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι η τ/κ πλευρά έτυχε «ιδιαίτερης προσοχής» στη Σύνοδο της Γκαμπάλα, τονίζοντας την υποστήριξη που —όπως είπε— εξέφρασε εκ νέου ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, προς την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ο κ. Τατάρ σημείωσε πως το μήνυμα αυτό «οφείλει να γίνει κατανοητό διεθνώς».

Πηγή : ΚΥΠΕ