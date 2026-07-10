Στην εκπομπή Μεσημέρι και κάτι μίλησε η Ελεονώρα Μελέτη, Ελληνίδα Ευρωβουλεύτρια, σχετικά με το νέο ψήφισμα για τα εγκλήματα και τους βιασμούς γυναικών και κοριτσιών το 1974.

Αρχικά η κ. Μελέτη ανέφερε πως αυτό το ψήφισμα ήταν πρωτοβουλία του κ. Λουκά Φουρλά, που είναι Κύπριος Ευρωβουλευτής. Με την σειρά της η ίδια μετέφερε την πρόταση, ως συντονίστρια της επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Υπογράμμισε πως στην αρχή υπήρξαν αντιστάσεις από άλλα κράτη μέλη, που θεωρούσαν ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ασχοληθούν με κάτι που έγινε πριν 51 χρόνια, εφόσον η πρόταση έγινε πριν ένα χρόνο.

«Επί μήνες προσπαθούσαμε να τους εξηγήσουμε, πως το ψήφισμα αυτό θα έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, αναγνωρίζοντας τον βιασμό ως όπλο σε περιοχές συγκρούσεων», εξήγησε η ίδια.

Την ίδια στιγμή τόνισε πως το ψήφισμα αυτό δεν είναι δεσμευτικό ωστόσο μπορεί να αποτελέσει ένα όπλο που θα μπορέσει να ασκήσει αρκετά μεγάλη πολιτική πίεση, που όπως φαίνεται ήδη έχει αρχίσει να την ασκεί.

Πρόσθεσε πως, «το πρωί ενημερώθηκα από τον πολύ καλό μου φίλο τον Λουκά Φουρλά ότι ήδη έχει απαντήσει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας».

Πρόθεση τους όπως δήλωσε ήταν να ανοίξουν τον δρόμο προς την δικαίωση, ακόμη και σε ηθικό επίπεδο έστω και μετά από 52 χρόνια, είναι πολύ σημαντικό. Πολλά από τα θύματα της εισβολής, σήμερα είναι εν ζωή, κάποιες δυστυχώς όχι, κάποιες από αυτές που συναντήσαμε, τότε ήταν ανήλικα κορίτσια.

«Αυτό που εμείς βιώσαμε σαν μέλη της επιτροπής την περασμένη χρονιά όταν επισκεφτήκαμε την Κύπρο, και ήρθαμε σε επαφή με αυτές τις γυναίκες οι οποίες μας άνοιξαν την καρδιά τους. Κάποιες δεν είχανε ποτέ εκμυστηρευτεί στις οικογένειες τους ότι έχουν πέσει θύματα βιασμού και κακοποίησης κατά την εισβολή.» Κάτι που όπως διευκρίνισε, ανήκει στο κεφάλαιο της κοινωνικής απομόνωσης, της θλίψης, της περιθωριοποίησης και του στιγματισμού. Αυτό όλο ονομάζεται δευτερογενής κακοποίηση των θυμάτων.

Επομένως όπως επισήμανε, η απάντηση της Τουρκίας που λέει ότι δεν έχει βάση, αυταπόδεικτα φαίνεται ότι δεν είναι αβάσιμη.



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Από την πλευρά του ο νομικός Σίμος Αγγελίδης τόνισε πως το ψήφισμα δεν πέρασε με μικρή πλειοψηφία. Συγκεκριμένα ανέφερε πως 575 ψήφοι υπέρ, 33 κατά και 43 αποχές, «μιλάμε για παμψηφεί υποστήριξη, αυτού του πολύ ορθού ψηφίσματος», δήλωσε.

Όπως διασαφήνισε μετέπειτα, το ψήφισμα αυτό καταγράφει πράγματα τα οποία είναι μεν γνωστά, αλλά δεν έχουν ούτε αναδειχθεί, ούτε καταγραφεί επίσημα. Συμπλήρωσε πως υπάρχουν πολλές καταγραφές αυτών των γεγονότων και των περιστατικών, μέσα στις πρώτες δυο διακρατικές προσφυγές της Κύπρου, εναντίων της Τουρκίας, που καταχωρίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εκεί υπάρχουν επομένως πέρα από τον Ερυθρό Σταυρό αλλά και τα ΗΕ, μέσα στο ψήφισμα καλείται και ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας να διερευνήσει τα σχετικά αρχεία των ΗΕ, αλλά και τα αρχεία της Τουρκίας.

Αυτό που ζητά και καταγράφει το ψήφισμα, είναι την συνεπαγόμενη υποχρέωση της Τουρκίας για επανόρθωση προς τα θύματα και περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης και της αποκατάστασης, γι’ αυτό είναι μεγάλη επιτυχία.

Η κ. Μελέτη ακολούθως πρόσθεσε πως «η Τουρκία, μέσα από την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ κατηγορεί την Ευρώπη ότι απομακρύνει την κουβέντα σε σχέση με τις ενταξιακές της φαντασιώσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι ΕΕ αποδίδει ακόμη μια φορά ότι μένει πιστής τις αρχές και τις αξίες της.»

Κλείνοντας, διασαφήνισε η ίδια, ότι στο ψήφισμα γίνεται ξεκάθαρη αναφορά και στους άντρες και στα αγόρια. Είναι μια πραγματικότητα ότι έπεσαν θύματα βιασμού αγόρια, κορίτσια, άντρες και γυναίκες. Είναι μια πρωτοβουλία μέλους της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισοτήτων των Φύλων, και συγκεκριμένα πρωτοβουλία του Λουκά Φουρλά. Και όπως εξήγησε το πρίσμα είναι έμφυλο.

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