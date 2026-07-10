Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, με αφορμή τη συζήτηση για την παράταση της θητείας της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως ζήτημα δημοσίου συμφέροντος αυτό που χαρακτήρισε «βόλεμα και κουμπαροκρατία».

Σε ανάρτησή του, ο κ. Κουλλάς υποστήριξε ότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για την απορρόφηση ή διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, επισημαίνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει εδώ και 22 χρόνια, από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμοθετημένες και αποτελεσματικές κρατικές δομές, όπως το Υπουργείο Οικονομικών, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, διερωτήθηκε κατά πόσο είναι δυνατόν να υποστηρίζεται ότι η παραμονή ενός προσώπου σε μία συγκεκριμένη θέση για ακόμη πέντε μήνες είναι καθοριστική για το μέλλον της χώρας ή για τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που αναλογούν στην Κύπρο.



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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ υποστήριξε ακόμη ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιλέγει να δημιουργεί νέες δομές με στόχο, όπως ανέφερε, να «βολέψει κόσμο», απορρίπτοντας τα επιχειρήματα της κυβέρνησης ως «εκ του πονηρού».

Ο κ. Κουλλάς έκανε επίσης λόγο για «βεβαρημένο παρελθόν» της κυβέρνησης σε διορισμούς οικογενειακών φίλων, συγγενών, συγγάμπρων και κουμπάρων, προσθέτοντας ότι «αντί να ντρέπονται, μας κουνούν και το δάκτυλο», ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της αντί να ζητά, όπως είπε, τη συναίνεση των πολιτικών κομμάτων.



