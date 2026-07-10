Σε έντονη κριτική κατά του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ προχώρησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης μετά την απόρριψη από τη Βουλή του νομοσχεδίου για την παράταση της λειτουργίας του Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Όπως αναφέρεται, η μοναδική ουσιαστική τροποποίηση του νομοσχεδίου αφορούσε την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της ισχύος του από τις 31 Ιουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2026, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί έλλειψης χρόνου για μελέτη του κειμένου.

Παράλληλα, επικρίνεται η θέση του ΔΗΣΥ ότι δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική απαιτεί εξειδικευμένη δομή, ιδιαίτερα για μια χώρα όπως η Κύπρος που αντιμετωπίζει το Κυπριακό και βρίσκεται ενώπιον σημαντικών ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων.

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Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι η παράταση της λειτουργίας του Υφυπουργείου κρίθηκε σημαντική λόγω των διαβουλεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, από το οποίο θα καθοριστούν οι ευρωπαϊκοί πόροι που θα λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία τα επόμενα επτά χρόνια για έργα ανάπτυξης, αγροτική πολιτική, συνοχή, μεταναστευτικό, άμυνα και ασφάλεια.

Παράλληλα, ασκείται κριτική στο ΑΚΕΛ, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι παρέμεινε «πιστό στις ιδεολογικές του αγκυλώσεις», ενώ για τον ΔΗΣΥ αναφέρεται ότι «επέλεξε να σταθεί απέναντι στην ευρωπαϊκή του αφετηρία».

Καταληκτικά εκφράζεται η θέση ότι «στον βωμό της αντιπολιτευτικής στάσης θυσιάζονται κρίσιμες στρατηγικές επιδιώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας», ενώ σημειώνεται πως στις 14 Ιουλίου, οπότε και θα συνέλθει εκ νέου η Ολομέλεια της Βουλής, υπάρχει ακόμη χρόνος για επανεξέταση του νομοσχεδίου.