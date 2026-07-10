Σφοδρή αντίδραση στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για βιασμούς γυναικών στην Κύπρο το 1974 εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, καταδικάζοντας τις αναφορές που, όπως υποστήριξε, στρέφονται κατά των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε ανάρτησή του, ο Ντουράν δήλωσε ότι «καταδικάζω έντονα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κύπρο, το οποίο περιέχει αβάσιμους ισχυρισμούς κατά των ηρωικών Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Υποστήριξε ακόμη ότι το ψήφισμα αποτελεί «πολιτική πρωτοβουλία που προσεγγίζει το Κυπριακό με μεροληπτική αντίληψη και αγνοεί τα νόμιμα δικαιώματα της ‘ΤΔΒΚ’ και του τουρκοκυπριακού λαού», προσθέτοντας ότι «δεν έχει καμία εγκυρότητα ή αξία».

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας επανέλαβε επίσης τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την κυρίαρχη ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς του ψευδοκράτους, θέση που αποτελεί πάγια τουρκική πολιτική στο Κυπριακό.





Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddialar içeren kararı kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyorum.



Kıbrıs meselesine taraflı bir anlayışla yaklaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs… — Burhanettin Duran (@burhanduran) July 10, 2026





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