Με σκληρή γλώσσα αντέδρασε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στο ψήφισμα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κύπρο, απορρίπτοντας πλήρως το περιεχόμενό του και χαρακτηρίζοντάς το «άκυρο και ανυπόστατο». Πρόκειται για το ψήφισμα που αφορά τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι το ψήφισμα περιλαμβάνει «αβάσιμους και εξωφρενικούς ισχυρισμούς» κατά των«ηρωικών Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων». Παράλληλα, εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην ανακοίνωση του λεγόμενου «Υπουργείου Εξωτερικών» του ψευδοκράτους σχετικά με το ίδιο θέμα.

Η Άγκυρα κάνει λόγο για ένα ψήφισμα «γεμάτο αισχρές συκοφαντίες», το οποίο, όπως υποστηρίζει, αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της «μεροληπτικής και διαστρεβλωμένης προσέγγισης» που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Κυπριακό, υπό την επιρροή συγκεκριμένων κύκλων.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει επίσης ανησυχία για το γεγονός ότι, κατά την άποψή του, οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσεγγίζουν ολοένα και περισσότερο το Κυπριακό «απομακρυνόμενοι από τις ιστορικές πραγματικότητες και την αμεροληψία».