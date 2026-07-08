Η ανάγκη θεσμικής αναγνώρισης των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο και η στήριξη των γυναικών και κοριτσιών που υπήρξαν θύματα σεξουαλικής βίας υπογραμμίστηκαν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη, στο Στρασβούργο, η εισηγήτρια του σχετικού ψηφίσματος, Ελεονώρα Μελέτη, η οποία έκανε λόγο για "ιστορική νίκη".

Η συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την οποία εγκρίθηκε το ψήφισμα για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου, τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τις τουρκικές δυνάμεις και τις συνέπειες για την ισότητα των φύλων.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, καθώς ψήφισαν υπέρ 575 Ευρωβουλευτές, ενώ καταγράφηκαν 33 ψήφοι κατά και 43 αποχές.

Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΚ, χαρακτήρισε την έγκριση του ψηφίσματος «ιστορική νίκη», σημειώνοντας ότι η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών στήριξε την προσπάθεια ανάδειξης των συνεπειών της εισβολής στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου.

Αναφερόμενη στο ιστορικό της πρωτοβουλίας, είπε ότι όλα ξεκίνησαν στην αρχή της θητείας της, όταν ανέλαβε τον ρόλο της συντονίστριας στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωκοινοβουλίου.

Η εισηγήτρια ανέφερε ότι τότε ήρθε σε επαφή με τον Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ, Λουκά Φουρλά, ο οποίος την προσέγγισε με την πρόταση να διεκδικηθεί αποστολή στην Κύπρο, ώστε μέλη της Επιτροπής να συναντήσουν γυναίκες που βρίσκονται εν ζωή και υπήρξαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και βίας κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Η κ. Μελέτη ανέφερε ότι η πρόταση έχει ιστορική, πολιτική και συναισθηματική διάσταση και ότι ξεκίνησε άμεσα συντονισμός για την προώθησή της. Πρόσθεσε ότι η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη, καθώς αρχικά η πρόταση απορρίφθηκε από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες.

Σύμφωνα με την ίδια, η αντίδραση βασίστηκε στο επιχείρημα ότι δεν θα έπρεπε να συζητηθούν γεγονότα που συνέβησαν πριν από 51 χρόνια (σ.σ. το 2025), καθώς υπήρχαν περιοχές όπου σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη συγκρούσεις και θύματα με άμεσες ανάγκες.

Η κ. Μελέτη είπε ότι, έπειτα από έντονες πολιτικές διαπραγματεύσεις, η αποστολή στην Κύπρο εγκρίθηκε, με το επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ασχολείται και με τις πληγές των δικών της κρατών μελών.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2025, με τη συμμετοχή μελών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και εκπροσώπων σχεδόν όλων των πολιτικών ομάδων.

Η εισηγήτρια περιέγραψε την αποστολή ως ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία, αναφέροντας ότι τα μέλη της Επιτροπής συναντήθηκαν με θύματα που μίλησαν για όσα βίωσαν. Όπως είπε, ορισμένες γυναίκες δεν είχαν αποκαλύψει ποτέ στις οικογένειές τους όσα υπέστησαν και συμμετείχαν στις συναντήσεις χωρίς να το γνωρίζουν οι οικείοι τους.

Η Ευρωβουλευτής σημείωσε ότι το ψήφισμα αναδεικνύει πως οι γυναίκες και τα κορίτσια που έπεσαν θύματα κατά την τουρκική εισβολή του 1974 δεν θυματοποιήθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια των γεγονότων, αλλά και στη συνέχεια, μέσα από τον στιγματισμό, την περιθωριοποίηση, την κοινωνική καταδίκη, τη μοναξιά και τη θλίψη.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια, το ψήφισμα επιδιώκει να συμβάλει στη θεσμική αναγνώριση των εμπειριών των θυμάτων, στην αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης, καθώς και στην ανάγκη λογοδοσίας και στήριξης των επιζωσών.

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για τα επόμενα βήματα μετά την έγκριση του ψηφίσματος, η κ. Μελέτη αναφέρθηκε στην ανέγερση μνημείου στην Κύπρο για τις γυναίκες και τα κορίτσια που υπήρξαν θύματα, λέγοντας ότι πρόκειται για σημαντικό σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί συνέχεια.

Όπως ανέφερε, κατά την επίσκεψη της αποστολής στην Κύπρο δόθηκε υπόσχεση στις γυναίκες και τα κορίτσια ότι θα ανεγερθεί μνημείο ως σύμβολο μνήμης της εμπειρίας και του συλλογικού τραύματος που υπέστη η Κύπρος.

Η εισηγήτρια είπε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει, η ανέγερση του μνημείου έχει εγκριθεί και πρόσθεσε ότι απομένει να καθοριστεί πότε θα πραγματοποιηθεί.

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, η Ευρωβουλευτής ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει απαντήσεις από την Άγκυρα σε σχέση με την αδιάλλακτη στάση της. Πρόσθεσε ότι μέχρι να δοθούν απαντήσεις στα ζητήματα που θέτει το ψήφισμα, το θέμα θα παραμείνει ανοιχτό.

Η Ευρωβουλευτής είπε ότι το ζήτημα της Κύπρου θα συνεχίσει να τίθεται είτε στην αρμόδια Επιτροπή είτε ευρύτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να προχωρήσουν οι ενέργειες που προβλέπονται. Ανέφερε επίσης ότι η πρωτοβουλία που ξεκίνησε φαίνεται να τυγχάνει στήριξης από την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών.

Από την πλευρά του, ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ, Λουκάς Φουρλάς, χαρακτήρισε την έγκριση του ψηφίσματος «ιστορική ημέρα για την Κύπρο».

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Φουρλάς ανέφερε ότι, ως επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας, αισθάνεται περήφανος και ευγνώμων προς την εισηγήτρια, Ελεονώρα Μελέτη, για την πρωτοβουλία και την εργασία που προηγήθηκε της έγκρισης του ψηφίσματος.

Πρόσθεσε ότι ο βιασμός δεν ήταν πλημμέλημα, αλλά έγκλημα πολέμου, προσθέτοντας ότι αυτό αποτυπώνεται πλέον σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως ανέφερε, πρόκειται για επίσημο έγγραφο ευρωπαϊκού θεσμού, το οποίο παραμένει στο αρχείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Ευρωβουλευτής ανέφερε ότι στόχος είναι η αναγνώριση των εγκλημάτων και η διεκδίκηση αποζημιώσεων, προσθέτοντας ότι στο Ψήφισμα κατονομάζεται η Τουρκία ως υπεύθυνη.

Τόνισε ότι για πρώτη φορά, σε επίσημο έγγραφο ευρωπαϊκού θεσμού, ο βιασμός και η κακοποίηση γυναικών στην Κύπρο το 1974 χαρακτηρίζονται ως έγκλημα πολέμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ