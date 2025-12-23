Χρονική σύμπτωση με πολιτικό βάρος αποκτά η τηλεφωνική επικοινωνία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καθώς πρόκειται για την πρώτη επαφή των δύο ηγετών μετά την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ Λιβάνου–Κύπρου, μιας συμφωνίας που η Άγκυρα αντιμετώπισε εξαρχής με έντονη δυσφορία.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Τούρκος Πρόεδρος συζήτησε με τον Λιβανέζο ομόλογό του διμερή ζητήματα αλλά και τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις. Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία, όπως είπε, «ανέκαθεν υπερασπιζόταν τη σταθερότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου», υπογραμμίζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της Άγκυρας να συμμετάσχει σε διεθνείς μηχανισμούς που στηρίζουν την ασφάλεια της χώρας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, ωστόσο, στην αναφορά του Τούρκου Προέδρου στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Ερντογάν, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, επισήμανε ότι η Τουρκία αναμένει από τον Λίβανο να τηρεί στάση που, κατά την τουρκική αντίληψη, «σέβεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων», στέλνοντας έμμεσο αλλά σαφές μήνυμα σε σχέση με τις πρόσφατες ενεργειακές και θαλάσσιες συμφωνίες της Βηρυτού.

Στην τηλεφωνική συνομιλία τέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στη Συρία, με τον Ερντογάν να δηλώνει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει αλλαγές που, όπως υποστηρίζει, συμβάλλουν στην περιφερειακή σταθερότητα. Παράλληλα, επανέλαβε την τουρκική αντίθεση στην επιθετική στάση του Ισραήλ απέναντι στον Λίβανο, τοποθετώντας τη συζήτηση στο ευρύτερο πλαίσιο των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Το τηλεφώνημα αυτό, αν και τυπικά κινείται στη γραμμή της διπλωματικής ευγένειας, αποκτά πρόσθετο νόημα λόγω της χρονικής συγκυρίας: η Άγκυρα επιχειρεί να καταγράψει τις ενστάσεις της για τη συμφωνία ΑΟΖ Λιβάνου–Κύπρου χωρίς ανοιχτή ρήξη, αλλά με σαφή υπενθύμιση των τουρκικών θέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.



