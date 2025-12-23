Στην Τουρκία, ένα νέο ψηφιακό φαινόμενο κερδίζει έδαφος γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο TikTok, βίντεο που σατιρίζουν την προσευχή Namaz, συνοδευόμενα από αφηγήσεις τύπου «άφησα το Ισλάμ» και προσωπικά «glow ups» πρώην μουσουλμάνων, συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.



Τα βίντεο έχουν προκαλέσει μαζική οργή όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και διεθνώς, με πολίτες να ζητούν από τις αρχές της χώρας να εντοπίσουν ποια ήταν τα κορίτσια και να τα τιμωρήσουν.



Η γενιά Z εμφανίζεται να απομακρύνεται από τα παραδοσιακά θρησκευτικά σύμβολα, παρουσιάζοντας την αποστασιοποίηση από την πίστη ως πράξη ατομικής ελευθερίας και χειραφέτησης.





Namazla dalga geçme olayı akım haline geldi. Peş peşe videolar geliyor.



Bu hadsizler hangi kavmin çocukları ?



Bu kadar özgürlük fazla

Gereken yapılmalıdır ! pic.twitter.com/Gx5WeQiilW — Furkan (@EzelBayraktarIO) December 22, 2025





Η προσευχή (namaz) αποτελεί μία από τις βασικές λατρευτικές υποχρεώσεις του Ισλάμ. Οι μουσουλμάνοι, σε καθορισμένες ώρες της ημέρας, στρέφονται προς τον Θεό (Αλλάχ) για να εκφράσουν την υποταγή και την ευγνωμοσύνη τους. Πρόκειται για μια τελετουργική πράξη λατρείας που τελείται μετά από καθαρμό (αμπντέστ) και κατέχει κεντρική θέση στον ισλαμικό τρόπο ζωής. Περιλαμβάνει τις πέντε υποχρεωτικές καθημερινές προσευχές.





Namazla dalga geçiyorlar resmen neydi bu kadar komik olan ¿#DalgaMıGeciyorsunuz pic.twitter.com/vDhHhhvVx5 — Ethem‽ (@lileaw_) December 23, 2025