Τα σχέδια του Ισραήλ για ολοκληρωτική κατάληψη της Γάζας έχουν προκαλέσει έντονη διεθνή αντίδραση λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης , ενώ ορισμένοι Ισραηλινοί στρατιωτικοί διοικητές εκφράζουν ανησυχία ότι μια επίθεση θα θέσει τους ομήρους σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ζήτησε από τον IDF σχέδιο για «κατάληψη» της Γάζας, κάτι που θα μπορούσε να χρειαστεί εβδομάδες, αφήνοντας περιθώριο για πιθανή εκεχειρία και συμφωνία ανταλλαγής ομήρων πριν την έναρξη της επιχείρησης.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες: ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στην Ίμπιζα για συνομιλίες

Τα βλέμματα είναι στραμμένα επίσης σε μια νέα, αιγυπτιακής πρωτοβουλίας πρόταση παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα σε αντιπροσωπεία της Χαμάς που έφτασε στο Κάιρο. Η πρόταση περιλαμβάνει πλήρη ανταλλαγή ομήρων, ζώντων και νεκρών, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ. Η Τουρκία φαίνεται να παίζει ρόλο-κλειδί, ενθαρρύνοντας τη Χαμάς να ξαναρχίσει την επαφή με τους Καταριανούς και Αιγύπτιους μεσολαβητές.





Σύμφωνα με το σχέδιο, η Χαμάς θα πρέπει να αποδεχθεί νέο χάρτη αποχώρησης των Ισραηλινών Δυνάμεων (IDF) από τη Γάζα, υπό αραβοαμερικανική επίβλεψη, μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση για τον αφοπλισμό και τη διακυβέρνηση της περιοχής.

Η πρόταση προβλέπει επίσης αναστολή της δράσης της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς και πλήρη αφοπλισμό της, με την εγγύηση των διαμεσολαβητών και της Τουρκίας.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε: «Οι πιθανότητες να δεχτεί η Χαμάς την αιγυπτιακή πρόταση είναι μικρές. Δεν φαίνεται πιθανό, καθώς η Χαμάς παραμένει τρομοκρατική οργάνωση που δύσκολα θα αφοπλιστεί. Ωστόσο, ίσως η τουρκική επιρροή στη Χαμάς και οι εγγυήσεις της καταφέρουν να οδηγήσουν σε λύση».

Η πρόταση παραμένει υπό διαπραγμάτευση, με τους μεσολαβητές να επιδιώκουν να γεφυρώσουν τις διαφορές και να διασφαλίσουν κατάπαυση του πυρός.



Η στάση Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε χθεσινές δηλώσεις του τόνισε ότι το Ισραήλ πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του στη Γάζα, εκφράζοντας αβεβαιότητα για το μέλλον μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών από τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων.

Σε πιο σκληρό τόνο, υποστήριξε ότι η Χαμάς θα πρέπει να παραδοθεί και να απελευθερώσει τους ομήρους, ενώ η ανθρωπιστική κρίση θα λυθεί γρήγορα με αυτήν την προϋπόθεση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη στενή επικοινωνία και υποστήριξή του προς τον Νετανιάχου όσον αφορά τα σχέδια του Ισραήλ για την κατάληψη των εναπομεινάντων προπυργίων της Χαμάς στη Γάζα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων.



Συγκεκριμένα σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Axios, απέφυγε να δηλώσει ξεκάθαρα αν υποστηρίζει τα σχέδια του Ισραήλ για επίθεση και κατάληψη της Πόλης της Γάζας, αλλά τόνισε ότι, κατά τη γνώμη του, η Χαμάς «δεν μπορεί να παραμείνει» εκεί. Υποστήριξε ότι είναι δύσκολο να απελευθερωθούν οι όμηροι στην παρούσα κατάσταση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι απαιτείται αυξημένη στρατιωτική πίεση.



