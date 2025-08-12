Υπάρχουν αυξανόμενες αναφορές για βία και εκφοβισμό από Ισραηλινούς εποίκους στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο αρχισυντάκτης του Sky News, Stuart Ramsay, βρέθηκε μέσα στη Δυτική Όχθη, όπου διαπίστωσε ότι οι έποικοι αισθάνονται πιο αποθρασυμένοι από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Με την κυβέρνηση να τους υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό, δρουν με ατιμωρησία και σε πολλές περιπτώσεις ενισχύονται από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Αλλά τι είναι οι οικισμοί και γιατί είναι αμφιλεγόμενοι;

Τι είναι οι οικισμοί;



Οικισμός είναι ένα χωριό, μια κωμόπολη ή μια πόλη που έχει χτιστεί από Ισραηλινούς σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη – είτε στη Δυτική Όχθη είτε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ο μεγαλύτερος, η Modi'in Illit, εκτιμάται ότι φιλοξενεί περίπου 82.000 εποίκους, σύμφωνα με την οργάνωση Peace Now. Υπάρχει επίσης ένα αυξανόμενο κίνημα Ισραηλινών που θέλουν να χτίσουν οικισμούς στη Γάζα.

Οι οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου και έχουν καταδικαστεί από τον ΟΗΕ. Ωστόσο, εγκρίνονται από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Εκτός από τους επίσημους, εγκεκριμένους από την κυβέρνηση οικισμούς, υπάρχουν και οι λεγόμενοι ισραηλινοί outposts (προκεχωρημένοι οικισμοί). Αυτοί δημιουργούνται χωρίς κυβερνητική έγκριση και θεωρούνται παράνομοι ακόμη και από τις ισραηλινές αρχές. Ωστόσο, αναφορές δείχνουν ότι η κυβέρνηση συχνά κάνει τα «στραβά μάτια» στη δημιουργία τους. Το Ισραήλ άρχισε να κατασκευάζει οικισμούς αμέσως μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967. Το συγκρότημα Etzion στη Χεβρώνα, που ιδρύθηκε εκείνη τη χρονιά, φιλοξενεί σήμερα περίπου 40.000 άτομα.



Γιατί είναι αμφιλεγόμενοι;



Σύμφωνα με το Israel Policy Forum, το πρόγραμμα των οικισμών στοχεύει στην προστασία της ασφάλειας του Ισραήλ, με τους εποίκους να λειτουργούν ως «πρώτη γραμμή άμυνας» απέναντι σε ενδεχόμενη εισβολή.

Η ισραηλινή κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη για την αποτελεσματικότητα των οικισμών. Μια έρευνα του Pew Research Centre το 2024 έδειξε ότι το 40% των Ισραηλινών πιστεύει πως οι οικισμοί ενισχύουν την ασφάλεια, το 35% ότι τη βλάπτουν, και το 21% ότι δεν κάνουν καμία διαφορά.

Οι ισραηλινοί οικισμοί χτίζονται σε γη που αναγνωρίζεται διεθνώς ως παλαιστινιακό έδαφος.

Το Sky News έχει μιλήσει με πολλούς Παλαιστίνιους που λένε ότι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους από Ισραηλινούς εποίκους, παρότι ζούσαν εκεί για γενιές. «Σταδιακά εισβάλλουν στην κοινότητα και επεκτείνονται. Ο στόχος είναι να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, ώστε να φύγει», δήλωσε η Rachel Abramovitz, μέλος της ομάδας Looking The Occupation In The Eye, τον Μάιο.

Έποικοι που μίλησαν στο Sky News λένε ότι έχουν ιερό δικαίωμα να καταλάβουν τη γη. Ο Αμερικανογεννημένος Ισραηλινός έποικος Daniel Winston είπε στον Stuart Ramsay: «Ο Θεός είναι αληθινός και έγραψε τη Βίβλο, και η Βίβλος λέει “Έφτιαξα αυτή τη γη και θέλω να είστε εδώ”». Οι έποικοι αποτελούν περίπου το 5% του πληθυσμού του Ισραήλ και το 15% του πληθυσμού της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με στοιχεία του Peace Now.



Πώς έχουν κλιμακωθεί τα πράγματα μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023;



Μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον επακόλουθο στρατιωτικό βομβαρδισμό της Γάζας από το Ισραήλ, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 100 νέοι ισραηλινοί outposts, σύμφωνα με το Peace Now. Τον Μάιο, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε 22 νέους οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης outposts που προηγουμένως είχαν χτιστεί χωρίς άδεια.

Η βία των εποίκων κατά Παλαιστινίων έχει επίσης αυξηθεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με μέσο όρο 118 περιστατικά κάθε μήνα – αυξημένα από τα 108 το 2023, που ήταν ήδη χρονιά-ρεκόρ.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει επιβάλει κυρώσεις σε δύο μέλη του υπουργικού συμβουλίου του κ. Νετανιάχου, τον Itamar Ben-Gvir και τον Bezalel Smotrich, για «επαναλαμβανόμενες προτροπές σε βία κατά Παλαιστινίων αμάχων» – ιδίως στη Δυτική Όχθη.

Η τελευταία έκθεση του ΟΗΕ για τους ισραηλινούς οικισμούς σημειώνει ότι τον Οκτώβριο του 2024 υπήρξαν 162 επιθέσεις εποίκων σε Παλαιστίνιους που μάζευαν ελιές, πολλές παρουσία στρατιωτών του IDF. Από τα 174 περιστατικά βίας εποίκων που μελέτησε ο ΟΗΕ, τα 109 δεν αναφέρθηκαν στις ισραηλινές αρχές.

Οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θύματα είπαν ότι δεν ανέφεραν τις επιθέσεις λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στο ισραηλινό σύστημα· κάποιοι είπαν ότι φοβήθηκαν αντίποινα από τους εποίκους ή τις αρχές αν το έκαναν.