Σε επίσημη παρουσίαση του κόμματός του με την ονομασία «Άμεση Δημοκρατία», προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου o Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Η παρουσίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μεταδιδόταν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, αναφέρθηκε στους λόγους οι οποίοι τον οδήγησαν στη δημιουργία του κόμματος αλλά και το όραμά του.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα.

Πολίτες που βρέθηκαν εκεί, έθεσαν και ερωτήσεις στον Ευρωβουλευτή.