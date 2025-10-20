Ο Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος κατήλθε ως υποψήφιος του κόμματός του, του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, έχει γίνει ο έκτος «πρόεδρος» του ψευδοκράτους στην 9η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του ηγέτη των Τ/κ από το 1985.

Από το 1985 έως το 2005 στις «προεδρικές εκλογές» είτε από τον πρώτο γύρο, είτε στον δεύτερο, νικητής ήταν ο Ραούφ Ντενκτάς.

Το ποσοστό συμμετοχής σε αυτή την εκλογική διαδικασία ήταν παρόμοιο με εκείνο του δεύτερου γύρου το 2010 κατά τον οποίο είχε αναδειχθεί ο Μουσταφά Ακιντζί, που υποστηρίχθηκε από την ευρύτερη τ/κ αριστερά, έναντι του Ντερβίς Έρογλου, υποψηφίου που στηρίχθηκε από την τ/κ δεξιά έχοντας ήδη 5 χρόνια στην θέση του «προέδρου» του ψευδοκράτους, και τότε ήταν 64,12%.

Η προσέλευση ανηλθε στο 64,87%. Ψήφισαν 141.615 άτομα και έγκυρες ήταν 138.839 ψήφοι. Δικαίωμα ψήφου είχαν 218.313 άτομα.

Έλαβαν ο Τουφάν Ερχιουρμάν 62,76% - 87.137 ψήφους και ο Ερσίν Τατάρ ποσοστό 35,81% - 49.714 ψήφους

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι πήραν μαζί 1,43% ως εξής:

Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ: 0,33% - 459 ψήφους

Οσμάν Ζορμπά: 0,32% - 443 ψήφους

Μεχμέτ Χάσγκιουλερ: 0,22% - 300 ψήφους

Ιμπραχίμ Γιαζιτζί: 0,24% - 330 ψήφους

Χουσείν Γκιουρλέκ (αποχώρησε το Σάββατο): 0,19% - 257 ψήφους

Αχμέτ Μποράν: 0,14% - 199 ψήφους

Ποσοστά ανά «επαρχία»

Η προσέλευση έφτασε στο 65,30% στη Λευκωσία, στο 63,85% στην Αμμόχωστο, στο 63,60% στην Κερύνεια, στο 66,85% στη Μόρφου, στο 65,65% στο Τρίκωμο και στο 70,40% στη Λεύκα, όπου ήταν και η υψηλότερη συμμετοχή. Η χαμηλότερη προσέλευση καταγράφηκε στην «επαρχία» Κερύνειας.

Λευκωσία: 249 κάλπες. Ο Ερχιουρμάν έλαβε 68,88% και ο Τατάρ 29,83%.

Αμμόχωστος: 191 κάλπες. Ο Ερχούρμαν έλαβε 59,47% και ο Τατάρ 38,81%.

Κερύνεια: 167 κάλπες. Ο Ερχιουρμάν έλαβε 63,04% και ο Τατάρ 35,86%

Μόρφου: 55 κάλπες. Ο Ερχιουρμάν έλαβε 62,15% και ο Τατάρ 36,18%.

Τρίκωμο: 86 κάλπες. Ο Ερχιουρμάν έλαβε 50,80%, ο Τατάρ 47,46%.

Λεύκα: 29 κάλπες. Ο Ερχιουρμάν έλαβε 62,01% και ο Τατάρ 36,48%.

Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν γένηκε στη Λευκωσία στις 11 Σεπτεμβρίου 1970. Αποφοίτησε από το κολέγιο Μααρίφ το 1988 και από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Άγκυρας το 1992. Εργάστηκε εκεί και δίδαξε στο ίδιο πανεπιστήμιο «Εισαγωγή στο δίκαιο, διοικητικό και συνταγματικό δίκαιο», όπως και στα τουρκικά Πανεπιστήμια Χατζέτεπε αλλά και στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μέσης Ανατολής.

Στα κατεχόμενα εργάστηκε στις νομικές σχολές των «πανεπιστημίων» ανατολικής Μεσογείου και εγγύς Ανατολής.

Διετέλεσε μέλος των επιτροπών σύνταξης για τον θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη στην Τουρκία που συστάθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Απέκτησε το διδακτορικό του στη νομική το 2001 με τη διατριβή του με θέμα «Εξωδικαστικός έλεγχος της Διοίκησης και του Συνηγόρου του Πολίτη».

Ήταν μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ από το 2008 έως το 2010.

Εξελέγη «βουλευτής» με το ΡΤΚ το 2013. Διετέλεσε ΓΓ του ΡΤΚ από το 2015 έως το 2016. Στο εκλογικό συνέδριο του 2016 εξελέγη Πρόεδρος του ΡΤΚ.

Διετέλεσε «πρωθυπουργός» στην τετρακομματική «κυβέρνηση» συνασπισμού από τον Φεβρουάριο του 2018 μέχρι τον Μάιο του 2019.

Είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί.

