

Ο νέος κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του στις «εκλογές» του ψευδοκράτους, υπογράμμισε ότι η «διοίκηση» του θα κινηθεί σε πλήρη συνεννόηση με την Τουρκία σε όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα στο Κυπριακό.

«Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά έκαναν πως δεν άκουγαν. Το επαναλαμβάνω: όπως έκαναν και οι προηγούμενοι “πρόεδροι”, έτσι κι εμείς θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας για την εξωτερική πολιτική και το Κυπριακό σε συνεννόηση με την Τουρκική Δημοκρατία. Έτσι θα γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερχιουρμάν.



Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς την τουρκική ηγεσία για τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε: «Απόψε θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, τον Αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ και τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα μηνύματά τους».





Tufan Erhürman, newly elected President of the TRNC:



We will conduct our work in consultation with the Republic of Turkey, both in foreign policy and on the Cyprus issue. Of course, this will be the case.



