Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει τον φόνο δημοσιογράφων του Al Jazeera σε ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του. «Ο γενικός γραμματέας ζητεί ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα για αυτούς τους φόνους», τονίζει ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Τουλάχιστον 242 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου. Οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να χαίρουν σεβασμού, να προστατεύονται και να τους επιτρέπεται να εκτελούν το έργο τους χωρίς φόβο και παρενόχληση», συμπληρώνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ