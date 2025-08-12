Εντοπίστηκε στα κατεχόμενα ο 13χρονος, M.A., από τη Συρία, ο οποίος απουσιάζει από τοn χώρο διαμονής του στη Λευκωσία, από χθες 6 Αυγούστου, 2025.

Αστυνομική ενημέρωση αναφέρει ότι αναφορικά με την υπόθεση εξαφάνισης του 13χρονου, «πληροφορείστε ότι η Αστυνομία, ενημερώθηκε πριν από λίγο από το Δικοινοτικό Γραφείο Επαφής, ότι ο 13χρονος εντοπίστηκε στις κατεχόμενες περιοχές και είναι καλά στην υγεία του».

«Αναμένεται αύριο, να ενημερωθεί η Δημοκρατία ως προς τις προθέσεις των κατοχικών αρχών, κατά πόσο δηλαδή αυτός θα επιστραφεί στις Αρχές της Δημοκρατίας», σημειώνεται.

Νωρίτερα, το “Hope For Children” CRC Policy Center σε ανακοίνωση του ανέφερε ότι όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν προς το ότι το παιδί αποπειράθηκε να επανενωθεί με τη μητέρα του, η οποία βρίσκεται στην Τουρκία, "χρησιμοποιώντας παράνομα μέσα".

