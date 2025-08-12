Δεν υφίσταται το bullying ως λόγος για την εξαφάνιση του 13χρονου που απουσιάζει από δομή φιλοξενίας ανηλίκων στη Λευκωσία, δήλωσε την Τρίτη η Μαρία Κυρατζή, Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), στο περιθώριο της σύσκεψης που είχε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Μαριλένα Ευαγγέλου, συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς, μαζί με τους κοινοτάρχες των πυρόπληκτων περιοχών, στην Πάχνα.

Αναφερόμενη στην υπόθεση του 13χρονου, η κ. Κυρατζή επεσήμανε ότι «από την πρώτη στιγμή που αναφέρθηκε ότι το παιδί δεν ήταν στο πρόγραμμα στο οποίο φιλοξενείτο, κινητοποιήθηκε αμέσως η διαδικασία προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όσες πληροφορίες ήταν στη διάθεσή μας για να δοθούν στην Αστυνομία και να ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης». Ταυτόχρονα, ανέφερε πως «ό,τι άλλο σημαντικό ήταν εις γνώσιν των υπηρεσιών μας διαβιβάστηκε επίσης».

Σημειώνοντας ότι πολλές φορές γίνονται δημόσια διάφορες συζητήσεις που αφορούν τους λόγους για τους οποίους μπορεί ένα παιδί να έχει φύγει, η Διευθύντρια των ΥΚΕ διευκρίνισε ότι «ο λόγος ο οποίος συζητείται δημόσια και αφορά συμπεριφορές bullying, δεν υφίσταται σε αυτή την περίπτωση».

Εν συνεχεία, η Μαρία Κυρατζή τόνισε ότι «απαγορεύεται ο εγκλεισμός παιδιών, οπουδήποτε και αν φιλοξενούνται, γι’ αυτό και στα διάφορα προγράμματα όπου φιλοξενούνται ο στόχος είναι πάντα να αναπτύσσεται εκείνη η σχέση με το κάθε παιδί, προκειμένου η ανάγκη του να καλύπτεται». «Ποτέ δεν ξεχνάμε ότι κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ νωρίς κοντά μας, οπότε χρειάζεται περαιτέρω χρόνος για την ανάπτυξη αυτής της σχέσης», συμπλήρωσε. Επίσης, σημείωσε ότι «πρέπει να γνωρίζουμε γενικότερα την κουλτούρα, αλλά και τις σκέψεις αυτών των παιδιών που δεν ισχύουν μόνο στην Κύπρο αλλά ανά τον κόσμο».

«Αν δούμε βιβλιογραφικά και διεθνικά ζητήματα τα οποία αφορούν ασυνόδευτους ανηλίκους, υπάρχει το ζήτημα ότι διακινούνται με διάφορους τρόπους», εξήγησε η Διευθύντρια των ΥΚΕ. «Σίγουρα σε κάθε εθνικό επίπεδο πρέπει να διασφαλίζονται θέματα ασφάλειας αλλά και οποιασδήποτε κακοποίησης των παιδιών, αλλά αυτά συμβαίνουν όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους», υπογράμμισε.

«Παραμένει σημαντικός, πάγιος και άμεσος στόχος μας ότι, όποιο παιδί δεν βρίσκεται στο πρόγραμμά του, υπάρχει άμεση κινητοποίηση της διαδικασίας για εντοπισμό και αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη», κατέληξε.

«Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο για εντοπισμό ανήλικου προσώπου»

Για την εξαφάνιση του ανήλικου τοποθετήθηκε η Αστυνομία. Ο Λειτουργός του κλάδου επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος, μιλώντας στο ΡΙΚ ανέφερε ότι στόχος της Αστυνομίας είναι ο εντοπισμός του και να είναι καλά στην υγεία.

Σημείωσε ότι ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο της Αστυνομίας για εντοπισμό ανήλικου προσώπου. «Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί και αξιολογούνται όλες οι πληροφορίες που έχει στη διάθεση της η Αστυνομία».

Ο κ. Κόνσολος προέβη σε έκκληση προς το κοινό για πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Πηγή: ΚΥΠΕ