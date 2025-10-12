Στην Αίγυπτο μεταβαίνει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, για να συμμετάσχει στη Σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, έχοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό που θα παρουσιάσει και που περιλαμβάνει τη συμμετοχή κυπριακών εταιρειών στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της περιοχής.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο ηρώων της κοινότητας Σαράντι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε χθες και θα έχει και σήμερα με ηγέτες κρατών, είπε ότι «χθες μίλησα με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σήμερα στις 11πμ θα μιλήσω με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Αμερικανό Πρόεδρο κ. Ντόναλντ Τραμπ, όπως επίσης και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για το γεγονός ότι προσκάλεσαν τη χώρα μας να παρευρεθεί στη σχετική τελετή που θα γίνει για τη Γάζα αύριο. Θεωρώ- λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι έχουν προσκληθεί μόνο 22 χώρες, μαζί με τους θεσμούς- την πρόσκληση ως αναγνώριση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή, αναγνώριση του τι πράξαμε όλο αυτό το διάστημα, αλλά και την ίδια στιγμή, ως ένδειξη και του τι αναμένεται από εμάς από τη διεθνή κοινότητα. Και έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο που θα αναπτύξουμε στη σχετική τελετή που θα γίνει στην Αίγυπτο, σε σχέση με την ανοικοδόμηση της Γάζας. Θέλουμε κυπριακές εταιρείες να έχουν ρόλο στην ανοικοδόμηση της χώρας, θέλουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία να έχουμε ρόλο στα θέματα της ασφάλειας, όλα αυτά που εμπίπτουν σε αυτά που έχουν συμφωνηθεί, ειδικότερα στην πρώτη φάση της συμφωνίας - είναι καθοριστικής σημασίας η πλήρης εφαρμογή αυτής της πρώτης φάσης- για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα βρίσκομαι αύριο στην Αίγυπτο μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών και την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για να εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτή την πολύ σημαντική τελετή».

Ερωτηθείς αν η Κυπριακή Δημοκρατία εδραιώνεται περαιτέρω με τη συμμετοχή της στην τελετή, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είχαμε με τον διάδρομο Αμάλθεια, είχαμε με την εκκένωση πληθυσμού από τις χώρες της περιοχής και θεωρώ ότι η πρόσκληση είναι ξεκάθαρη ένδειξη αναγνώρισης αυτού του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και του τι μπορούμε να πράξουμε από εδώ και πέρα. Δεν επαναπαυόμαστε σε αυτά που κάναμε – και χαίρομαι που αναγνωρίζονται από τη διεθνή κοινότητα – αλλά την ίδια στιγμή έχουμε και ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό από δω και πέρα, και σε σχέση με την ανοικοδόμηση της Γάζας με τη συμμετοχή κυπριακών εταιρειών και με την παροχή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα που έθετε πάντα το Ισραήλ συνεχίζει να υφίσταται. Όπως σας είπα, μίλησα χθες με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, για το γεγονός πως ό,τι μπαίνει στη Γάζα θα πρέπει να ελέγχεται προηγουμένως, και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η χώρα που μέσω του Κέντρου CYCLOPS στη Λάρνακα είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό προηγουμένως, και για πολλές άλλες πτυχές της ασφάλειας, της υλοποίησης της συμφωνίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα κράτος που έχει άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη και την ίδια στιγμή είμαστε κράτος μέλος της ΕΕ, είμαστε ο εκπρόσωπος της ΕΕ στην περιοχή, είμαστε η χώρα που θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε λιγότερο από 90 μέρες και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως τονίζω πάντα, με πράξεις και όχι με λόγια, αναδεικνύουμε την προστιθέμενη αξία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι οι ΗΠΑ έχουν άρει για ένα έτος το εμπάργκο όπλων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε. Ο στόχος μας – γιατί πάντα έχουμε και τον επόμενο στόχο – είναι αυτή η άρση να γίνει μόνιμη και να μη χρειάζεται κάθε χρόνο να έχουμε αυτή την απόφαση. Ο στόχος μας είναι να πάμε στα τρία ή στα πέντε χρόνια και ακολούθως αυτή να γίνει μόνιμη και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που το αμέσως επόμενο διάστημα, στελέχη της Εθνικής Φρουράς θα μεταβούν στις ΗΠΑ, έτσι ώστε να δουν από κοντά υλικό που έχουμε ζητήσει από τις ΗΠΑ μέσα στο πλαίσιο των δύο Προγραμμάτων που οι ΗΠΑ αποφάσισαν να συμπεριλάβουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι μια εξέλιξη καθόλου άσχετη με αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως, με την αναγνώριση του ρόλου της χώρας μας στην περιοχή. Ειδικότερα, με την Αμερικανική Κυβέρνηση έχουμε αναλάβει και τον σχεδιασμό, θα μας υποβάλουν τις εισηγήσεις τους σε σχέση με μια μεγάλη, σημαντική πολιτική απόφαση που έχουμε λάβει και έχουμε αρχίσει να υλοποιούμε σε σχέση με την αναβάθμιση της αεροπορικής Βάσης ‘Ανδρέας Παπανδρέου’, κάτι που γίνεται σε συνεργασία με την Αμερικανική Κυβέρνηση».

Προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας για Γάζα συζήτησαν ΠτΔ-Πρόεδρος ΗΑΕ

Τις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα ως προς την ανθρωπιστική διάσταση και την ανοικοδόμηση της Γάζας, συζήτησαν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχίαν.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο πλαίσιο των επαφών του, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων, ιδιαίτερα υπό το φως της Συνόδου που θα συγκληθεί στην Αίγυπτο, όπου οι δύο ηγέτες θα συμμετέχουν.

«Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της από όλες τις πλευρές ως προϋπόθεση για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης και τη δημιουργία συνθηκών διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή», σημειώνει ο κ. Λετυμπιώτης.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήρε τον υπεύθυνο και εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις περιφερειακές εξελίξεις και στην προώθηση της ειρήνης και της συνύπαρξης στην ευρύτερη περιοχή», προσθέτει.

«Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα ως προς την ανθρωπιστική διάσταση και την ανοικοδόμηση της Γάζας, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει, σε στενό συντονισμό με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη διεθνή κοινότητα, στις συλλογικές προσπάθειες για ειρήνη, σταθερότητα και ανασυγκρότηση της περιοχής», καταλήγει.

