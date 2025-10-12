H Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα συγκαταλέγονται στις χώρες που προσκλήθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχουν στη Διάσκεψη για την Ειρήνη στη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας, τη σύνοδο θα συμπροεδρεύσουν ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη συμμετοχή «περισσότερων από 20 ηγετών κρατών».

Σκοπός της συνάντησης είναι «να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες αποκατάστασης της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο περιφερειακής ασφάλειας», όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Ο ιστότοπος Axios αποκάλυψε την επίσημη πρόσκληση των ΗΠΑ, στην οποία περιλαμβάνονται – πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου – χώρες όπως το Κουβέιτ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ισπανία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, ο Καναδάς, το Μπαχρέιν, η Ουγγαρία, το Ελ Σαλβαδόρ, αλλά και το Ιράν.

🚨Following up on my story from yesterday: The U.S. State Department today issued an official invitation to the leaders' summit on Gaza, which will be held on Monday in Sharm El-Sheikh

🚨The U.S. has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan,… https://t.co/LGnd88XRLW pic.twitter.com/yzLjKevAaZ — Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2025

Μεταξύ των ηγετών που έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Στάρμερ θα συμμετάσχει στη «τελετή υπογραφής του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα», το οποίο το Λονδίνο χαρακτηρίζει «ιστορική καμπή για την περιοχή έπειτα από δύο χρόνια πολέμου και αιματοχυσίας». Ο Γκουτέρες, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, θα μεταβεί στην Αίγυπτο τη Δευτέρα και θα επιστρέψει στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο:

«Πρόκειται για μια σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ, αλλά και για όλο τον κόσμο. Τη Δευτέρα οι όμηροι επιστρέφουν. Θα επισκεφθώ το Ισραήλ, θα μιλήσω στην Κνεσέτ το πρωί και στη συνέχεια θα ταξιδέψω στην Αίγυπτο. Όλοι θέλουν να δουν αυτή τη συμφωνία να γίνεται πραγματικότητα».





