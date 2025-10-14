Την άποψη ότι η Κύπρος οφείλει να διευκρινίσει τη θέση της αναφορικά με τη βιωσιμότητα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84», ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ταχθεί εξ αρχής υπέρ της υλοποίησης του έργου, με πολύ σαφείς τοποθετήσεις και πρόσθεσε ότι έχουν τεθεί ζητήματα οικονομοτεχνικής βιωσιμότητας από την πλευρά της Κύπρου.

«Είναι κάτι, το οποίο θα πρέπει να διευκρινιστεί. Και τούτο διότι μπορεί βεβαίως τα εθνικά οφέλη, τα οποία παράγονται να είναι εξαιρετικά σημαντικά, αλλά και η τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα είναι αναγκαία προϋπόθεση και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Άρα δεν είναι ένας παράγων, τον οποίο μπορείς να τον αγνοήσεις. Άρα είναι σημαντικό, παρά την προφανή δέσμευση, την οποία έχουμε στο έργο, να υπάρξουν, να διασαφηνιστούν οι όποιες αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις εκφράζονται», υπογράμμισε.

Μέση Ανατολή

Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε ιστορική τη χθεσινή Σύνοδο στην Αίγυπτο και υπογράμμισε «και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουν απελευθερωθεί οι επί δύο χρόνια κρατούμενοι- όμηροι αποτελεί μία νίκη της λογικής, αποτελεί μία νίκη του δικαίου».

Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ειρήνη θα παραμείνει ενεργή και θα περάσουμε στην δεύτερη φάση που περιλαμβάνει τη σταδιακή αποχώρηση στρατευμάτων και την εγκατάσταση μίας νέας διοίκησης στην Παλαιστινιακή Αρχή, έτσι ώστε να οδηγηθούμε «στην ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους στην περιοχή το οποίο θα μπορεί να συμβιώνει βιώσιμα σε συνθήκες ασφάλειας με το Ισραήλ».

«Εμείς μεριμνούμε έτσι ώστε η Ελλάδα να διατηρεί ένα ισχυρό διπλωματικό και διεθνές αποτύπωμα, να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή και στον κόσμο, να έχει μεγάλη στρατηγικές συμμαχίες με όλους τους διεθνείς δρώντες, έτσι ώστε να μην απαιτείται η οποιαδήποτε έξωθεν παρέμβαση για την επίλυση των θεμάτων μας. Είναι σημαντικό πάντως να πούμε ότι η Ελλάδα έχει φροντίσει με την εξωτερική πολιτική της ώστε να μην έχει ανοικτά μέτωπα», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ