Ο Πόλεμος Ισραήλ–Ιράν ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου 2025 με αιφνιδιαστική ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε δεκάδες ιρανικούς στόχους, κυρίως πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, διακόπτοντας τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η επιχείρηση αυτή, με την κωδική ονομασία «Ανατέλλων Λέοντας», είχε ως στόχο την αποδυνάμωση των ιρανικών δυνατοτήτων και την αποτροπή περαιτέρω προόδου στο πυρηνικό πρόγραμμα. Το Ιράν αντέδρασε άμεσα, εξαπολύοντας για μέρες μαζικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε ισραηλινές πόλεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας σημαντικές απώλειες και καταστροφές και στις δύο πλευρές.

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε περαιτέρω με την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ, οι οποίες πραγματοποίησαν την επιχείρηση Midnight Hammer με στοχευμένες αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις (Fordo, Natanz, Isfahan).





The Pentagon has released official footage of B-2 stealth bombers before and after executing Operation MIDNIGHT HAMMER.



As of now, no additional imagery or targeting footage has been made public. pic.twitter.com/MLJsosdnDT