Το απόγευμα της Δευτέρας 23 Ιουνίου 2025, το Ιράν εξαπέλυσε την επιχείρηση «Basharat al-Fath» («Άγγελμα της Νίκης») κατά Αμερικανικών Βάσεων στη Ντόχα του Κατάρ, ως άμεση απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ που είχαν προηγηθεί και στόχευσαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν.

Η επίθεση ανακοινώθηκε επισήμως από την κρατική τηλεόραση του Ιράν (IRIB), και επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα από τους Φρουρούς της Επανάσταση, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη ιρανική στρατιωτική επιχείρηση άμεσων αντιποίνων κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Κύριος στόχος της επιχείρησης ήταν η στρατιωτική βάση Al-Udeid στο Κατάρ – η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, όπου φιλοξενούνται περίπου 10.000 στρατιώτες. Η επίθεση περιλάμβανε δεκάδες πυραύλους, με αναφορές για εκρήξεις και ενεργοποίηση των αντιαεροπορικών συστημάτων πάνω από τη Ντόχα.

Ως άμεσο αποτέλεσμα, η κυβέρνηση του Κατάρ προχώρησε σε προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου της για λόγους ασφαλείας, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές και εκτροπές πτήσεων. Παράλληλα, οι πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσαν επείγουσες οδηγίες προς τους πολίτες τους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας.





Iran,s Operation Basharat Al-Fath (بشارت الفتح) has begun.



Iran is attacking Qatar , Bahrain , and Kuwait . 3 impacts being reported at the U.S base in Al-Udeid . #IranIsraelConflict