Στο πλαίσιο της επιχείρησης με την ονομασία « Ανυψούμενος Λέων», δεκάδες ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής ευρεία αεροπορική επίθεση στο Ιράν, πλήττοντας σημαντικούς πυρηνικούς και στρατιωτικούς στόχους. Κύριος στόχος ήταν το κύριο κέντρο εμπλουτισμού ουρανίου στο Νατάνζ, όπου παρατηρήθηκαν στήλες μαύρου καπνού μετά το πρώτο κύμα επιδρομών.

Το όνομα της ισραηλινής επιχείρησης ονομάζεται "Εν Άμκε Λαβί" (Λαός σαν Λιοντάρι), είναι εβραϊκή φράση παρμένη από τη Βίβλο, και πιο συγκεκριμένα από το Βιβλίο των Αριθμών (Bamidbar / Numbers) 23:24:

"ἰδοὺ λαὸς ἀνίσταται ὡσεὶ σκύμνος, καὶ ὡς λέων ἐπαίρεται"

"Behold, the people shall rise up as a great lion and lift up himself as a young lion..."

(Αριθμοί 23:24)

Πρόκειται για λόγια του Βαλαάμ, προφήτη που – αντί να καταραστεί το Ισραήλ – το ευλογεί, λέγοντας ότι ο λαός του είναι αδάμαστος, θαρραλέος, και με θεϊκή υποστήριξη.

Το μήνυμα Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι τα πρώτα πλήγματα στο πλαίσιο της επιχείρησης Ανυψούμενος Λέων εναντίον του Ιράν, με στόχο εγκαταστάσεις του πυρηνικού του προγράμματος, “στέφθηκαν με επιτυχία”.

Πραγματοποιήσαμε πρώτα πλήγματα, τα οποία στέφθηκαν με επιτυχία και, με τη βοήθεια του Θεού, θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα”, δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Moments ago, Israel launched Operation “Rising Lion”, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival.



This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat.



——



Statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Όπως εξήγησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, από τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν ανώτεροι διοικητές του ιρανικού στρατού, αν και δεν διευκρίνισε ποιοι. Παράλληλα ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς πολίτες τους προειδοποίησε ότι ενδέχεται να χρειάζεται να παραμένουν στα καταφύγια για μεγάλες χρονικές περιόδους ενόψει των αναμενόμενων αντιποίνων από το Ιράν και τους κάλεσε να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του στρατού για τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας.

