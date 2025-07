Το ύψος των κυμάτων του τσουνάμι στη ρωσική πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ στις ακτές του Ειρηνικού ξεπέρασε τα τρία μέτρα ενώ το πιο ισχυρό κύμα είχε ύψος έως και πέντε μέτρα, όπως μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

A powerful 8.8-magnitude earthquake struck off the coast of Russia, triggering a tsunami that has hit coastal areas of the Kuril Islands and Japan’s northern island of Hokkaido.pic.twitter.com/0pmf0ie510 — Massimo (@Rainmaker1973) July 30, 2025

Οι αρχές της Χαβάη δεν έχουν δει καμία ένδειξη μεγάλων κυμάτων από τότε που ξεκίνησε η προετοιμασία για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό στα ανοικτά της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, δήλωσε ο κυβερνήτης Τζος Γκριν αργά χθες (τοπική ώρα).

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Χαβάης δήλωσε ότι όλα τα εμπορικά λιμάνια έχουν κλείσει και οι πτήσεις προς και από τη νήσο Μάουι έχουν ακυρωθεί αλλά δεν υπάρχει σχεδιασμός για διακοπή της ηλεκτροδότησης.

🚨BREAKING: Significant impacts are anticipated along the Hawaii shoreline. The expected arrival is within the next 20 minutes; all residents and visitors should evacuate coastal areas immediately.



Huge traffic congestion across Hawaii reported has people try to evacuate. pic.twitter.com/IUioe6xwWo — World Source News 24/7 (@Worldsource24) July 30, 2025

Τσουνάμι ύψους 1,30 μ. έπληξε σήμερα λιμάνι στην περιφέρεια Μιγιάγκι, στη βόρεια Ιαπωνία, στις 13.52 (τοπική ώρα, 07.52 ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA).

Alerts ⚠️



This looks to be a much stronger tsunami then expected, this footage was taken from the same area, there is NOTHING left in that area,



PLEASE TAKE THIS SERIOUSLY. #Russia #Tsunami #earthquake #HawaiiTsunami #Hawaii #Japan pic.twitter.com/o7ixl3BSaq — Faraz Pervaiz (@FarazPervaiz3) July 30, 2025

Η JMA διατήρησε το επίπεδο συναγερμού για τσουνάμι προειδοποιώντας για πιθανά κύματα ύψους έως και 3 μέτρων κατά μήκος των ιαπωνικών ακτών του Ειρηνικού, ύστερα από τον σεισμό μεγέθους 8,8 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοικτά της Καμτσάτκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters - AFP