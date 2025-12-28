Τον Ιανουάριο του 2022, λίγες ώρες μετά τη φονική φωτιά στο διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι, το πρώτο αφήγημα γύρω από τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται. Ο γιος της άτυχης γυναίκας, μιλώντας τότε στο Πρώτο Θέμα, είχε αποδώσει την τραγωδία σε ένα μοιραίο ατύχημα: «Η μητέρα μου αποκοιμήθηκε με αναμμένο τσιγάρο στο χέρι».

Η περιγραφή ήταν απλή και καθησυχαστική. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, μανιώδης καπνίστρια και μόνη στο σπίτι της, αποκοιμήθηκε στον καναπέ, το τσιγάρο έπεσε, η φωτιά εξαπλώθηκε. Ένα σενάριο που έδειχνε να εξηγεί τα πάντα και να κλείνει γρήγορα κάθε ερώτημα, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι κρίσιμες πραγματογνωμοσύνες.

Την ίδια περίοδο, στο protothema.gr είχαν παρουσιαστεί και στοιχεία για το ίδιο το ακίνητο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Το διαμέρισμα στο Κολωνάκι ήταν ιδιόκτητο, σε προνομιακό σημείο, και σύμφωνα με πληροφορίες η εκτιμώμενη αξία του ήταν τότε κοντά στις 750.000 ευρώ. Μάλιστα, φωτογραφίες του εσωτερικού του είχαν δημοσιευτεί σε ιστοσελίδα μεσιτικού γραφείου, στο πλαίσιο προώθησης προς πώληση.

Οι εικόνες αυτές έδειχναν έναν προσεγμένο χώρο, με έπιπλα εποχής, αντικείμενα αξίας και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν σε ακίνητο υψηλής εμπορικής και αισθητικής σημασίας. Τότε, το στοιχείο αυτό πέρασε σχεδόν απαρατήρητο, καθώς το βάρος έπεφτε στο σενάριο του ατυχήματος. Σήμερα όμως, υπό το φως των νεότερων αποκαλύψεων, η εικόνα αλλάζει ριζικά.

Σύμφωνα με τα πορίσματα που προέκυψαν από την επανεξέταση της υπόθεσης, το σώμα της 87χρονης αλλά και ο χώρος γύρω της είχαν διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού. Ένα εύρημα που δεν συνάδει με τυχαία ανάφλεξη από τσιγάρο, αλλά παραπέμπει σε οργανωμένη και εσκεμμένη ενέργεια. Η φωτιά, όπως καταγράφεται πλέον επισήμως, δεν ξέσπασε τυχαία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν εκ των υστέρων οι δηλώσεις του γιου της, αμέσως μετά την τραγωδία. Το αφήγημα του «ατυχήματος από τσιγάρο» παρουσιάστηκε από την πρώτη στιγμή με σαφήνεια και επιμονή, κατευθύνοντας το δημόσιο συμπέρασμα και τις αστυνομικές αρχές προς μια εκδοχή που δεν δημιουργούσε υποψίες και δεν άνοιγε περαιτέρω ερωτήματα.

Με την υπόθεση να έχει πλέον χαρακτηριστεί ως εγκληματική ενέργεια και τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου, εκείνες οι δηλώσεις επανέρχονται στο προσκήνιο με εντελώς διαφορετικό βάρος. Δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως αυθόρμητες τοποθετήσεις ενός ανθρώπου σε κατάσταση σοκ, αλλά ως κρίσιμο κομμάτι ενός παζλ που φαίνεται να επιχειρούσε να κλείσει πρόωρα μια υπόθεση με σοβαρές οικονομικές και προσωπικές προεκτάσεις.

Το διαμέρισμα του Κολωνακίου, η αξία του και η προώθησή του προς πώληση επανεξετάζονται πλέον από τις Αρχές ως πιθανά στοιχεία κινήτρου. Και το «τσιγάρο στο χέρι», που αρχικά παρουσιάστηκε ως η απάντηση σε όλα, μοιάζει σήμερα περισσότερο με το πρώτο βήμα μιας προσπάθειας αποπροσανατολισμού.

