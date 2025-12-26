Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών, μετά από ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του, βρίσκεται ο γιος της 87χρονης γυναίκας που το 2022 είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, μαζί με το σκυλάκι της. Τρία χρόνια μετά, το πόρισμα του Εισαγγελέα αναφέρει ότι πρόκειται για έγκλημα.

Να σημειωθεί ότι οι πραγματογνώμονες της αστυνομίας είχαν εντοπίσει ίχνη από εύφλεκτο υλικό ενώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο γιος της άτυχης γυναίκας, φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά προκειμένου να καλύψει τα ίχνη της εγκληματικής του πράξης.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη σορό της έδειξαν ότι της είχε χορηγηθεί ηρεμιστική ουσία πριν χάσει τη ζωή της από τις φλόγες που είχαν καταστρέψει ολοσχερώς το δωμάτιο του διαμερίσματος στο οποίο είχε βρεθεί.

Η 87χρονη είχε βρεθεί απανθρακωμένη τον Ιανουάριο του 2022 σε διαμέρισμα στην οδό Λυκαβηττού, ενώ ο θάνατος της συζύγου πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, θεωρείτο ατύχημα.

