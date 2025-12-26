Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της τον Ιανουάριο το 2022, καθώς λίγες ημέρες μετά το πόρισμα του εισαγγελέα ότι η υπόθεση είναι έγκλημα και όχι ατύχημα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σήμερα, Παρασκευή, στη σύλληψη του γιου της άτυχης γυναίκας.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής που ερεύνησαν το διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού στο οποίο βρέθηκε απανθρακωμένη η γυναίκα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σώμα της και ο γύρω χώρος είχαν διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού πριν τη φωτιά, μέθοδος που παρέπεμπε ξεκάθαρα σε πρόθεση και εγκληματική ενέργεια.

Παράλληλα στις τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της 87χρονης εντοπίστηκε ηρεμιστική ουσία με το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα της να μετριέται μόλις στο 5% - ποσοστό συμβατό με αυτό μιας καπνίστριας και όχι με άτομο που πέθανε από εισπνοή καπνού πριν απανθρακωθεί.

Η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αρχές είναι ότι ο γιος της χήρας του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδοπούλου, πρώτα της έδωσε υπνωτικά χάπια που προκάλεσαν τον θάνατό της και στη συνέχεια έβαλε φωτιά για να κρύψει τα ίχνη του και να δώσει την εντύπωση ατυχήματος.

Ωστόσο οι αντιφάσεις που έπεσε στις καταθέσεις του ειδικά για το πότε πήγε στο σπίτι και είδε τελευταία φορά τη μητέρα του, αλλά και το γεγονός ότι το διαμέρισμα δεν είχε ίχνη παραβίασης δημιούργησαν υποψίες στους αστυνομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση.

Όπως αποκαλύφθηκε, μάλιστα, ο συλληφθείς γιος της 87χρονης είχε οικονομικό κίνητρο για να βγάλει από τη μέση τη μητέρα του καθώς, κατά πληροφορίες, είχε χρέη που ξεπερνούσαν τα 400.000 ευρώ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γιος της Παπαδοπούλου ήθελε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι κάτι στο οποίο διαφωνούσε η μητέρα του.

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, είχε, μάλιστα, βάλει και πωλητήριο για το διαμέρισμα.

Η σύλληψη του μητροκτόνου έγινε το πρωί της Παρασκευής μετά από ένταλμα που εξέδωσε ο εισαγγελέας που ενημερώθηκε για τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας.

