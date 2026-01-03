Με εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού διακομίσθηκε τα ξημερώματα στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία δίχρονο κοριτσάκι από την Πάφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ, Μάριου Ιγνατίου το περιστατικό σημειώθηκε στην οικία του παιδιού, έπειτα από ατύχημα με καυτό νερό. Πρόκειται για οικογένεια ελληνοκυπρίων που διαμένουν στην Πάφο.

Στην μικρή παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίνεται, ευτυχώς, ως σταθερή και εκτός κινδύνου.