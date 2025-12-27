Κατά την επιβίβαση σε μια πτήση, οι αεροσυνοδοί δεν περιορίζονται μόνο στο καλωσόρισμα και την καθοδήγηση των επιβατών στις θέσεις τους. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα παρατηρούν προσεκτικά τη συμπεριφορά, τη στάση και τη γενική εικόνα κάθε επιβάτη, με βασικό στόχο την πρόληψη κινδύνων και τη διασφάλιση της ασφάλειας της πτήσης.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ενδείξεις μέθης, έντασης ή επιθετικής συμπεριφοράς, καθώς και σε πιθανά σημάδια διαφωνιών μεταξύ επιβατών. Η έγκαιρη αναγνώριση τέτοιων καταστάσεων επιτρέπει στο πλήρωμα να παρέμβει πριν την απογείωση, αποτρέποντας σοβαρότερα προβλήματα στον αέρα.

Οι αεροσυνοδοί εντοπίζουν επίσης επιβάτες που ενδέχεται να χρειαστούν βοήθεια, όπως ηλικιωμένους, άτομα με μειωμένη κινητικότητα, γονείς με μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία, ώστε να τους παρέχουν υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης και σε ενδεχόμενη εκκένωση.

Παράλληλα, αξιολογούν ποιοι επιβάτες θα μπορούσαν να συνδράμουν σε έκτακτες ανάγκες, ιδιαίτερα σε θέσεις εξόδων κινδύνου. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται καλή φυσική κατάσταση, κατανόηση οδηγιών και γνώση αγγλικών. Ακόμη και η εμφάνιση παίζει ρόλο, καθώς ακατάλληλα παπούτσια ή αντικείμενα μπορεί να δυσκολέψουν μια ασφαλή εκκένωση.

Η αποστολή των αεροσυνοδών είναι ξεκάθαρη: να παρατηρούν, να αξιολογούν και να προλαμβάνουν, ώστε κάθε πτήση να ξεκινά με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ασφάλειας για όλους.

Πηγή: parapolitika.gr