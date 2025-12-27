Το κλείσιμο του 2025 φέρνει υψηλή ζήτηση όσον αφορά τη ζήτηση στη βραχυχρόνια μίσθωση στα τέλη της χρονιάς- αρχές του 2026. Πανευρωπαϊκά τη μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης για τις ημέρες των εορτών παρουσιάζει η Γερμανία, με άνοδο της ζήτησης μάλιστα για την Πρωτοχρονιά σε ποσοστό 12,1% με τις ημέρες των εορτών φέτος να ευνοούν τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στους προορισμούς.

Την εικόνα αποτυπώνει η γνωστή εταιρεία αναλύσεων δεδομένων βραχυχρόνιας μίσθωσης AirDNA στην τελευταία ανάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων για το μήνα Νοέμβριο: Όπως επισημαίνεται «η ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων συνέχισε να σταθεροποιείται, με τις παραμέτρους της πιο ήπιας αύξησης της προσφοράς και της πιο αδύναμης ζήτησης να ασκούν πιέσεις σε πληρότητα και έσοδα. Από την άλλη πλευρά οι ημέρες των εορτών όπως πέφτουν φέτος ενισχύουν τις προοπτικές για ισχυρότερη ζήτηση κατά την εορταστική περίοδο προς το τέλος του έτους με τους επισκέπτες να παρατείνουν τις διαμονές τους στους προορισμούς».

Η Αθήνα

Ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία ειδικά για την Αθήνα: Με βάση τα στοιχεία από AirDNA, η πρωτεύουσα καταγράφει έντονη δυναμική ενόψει των εορτών, με τα στοιχεία προκρατήσεων να δείχνουν ότι οι κρατήσεις για τα τέλη Δεκεμβρίου και τις αρχές Ιανουαρίου κινούνται έως και 32% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, ιδίως γύρω από την Πρωτοχρονιά. Η Αθήνα εδραιώνεται σταδιακά ως προορισμός και δή και για σύντομες αποδράσεις city break, γεγονός που αποτυπώνεται και στα φετινά νούμερα στα τέλη της χρονιάς.

Η AirDNA στη μηνιαία ανάλυση του Νοεμβρίου αποτυπώνει τις τάσεις στην προσφορά και τη ζήτηση τόσο για την Ελλάδα όσο και συνολικότερα για την ευρωπαϊκή αγορά. Ειδικότερα όσον αφορά τη χώρα μας, η διαθέσιμη προσφορά καταχωρήσεων από τους οικοδεσπότες μειώθηκε, λόγω χαμηλής εποχικότητας, κατά 4,5% σε ετήσια βάση με βάση τα στοιχεία της εταιρείας, ενώ η ζήτηση υποχώρησε κατά 3,3%, διατηρώντας την πληρότητα σταθερή (παρά τη χαμηλότερη συνολική δραστηριότητα) στο 46%. Τα έσοδα σημείωσαν πτώση το Νοέμβριο κατά 4,8%, ενώ η μέση ημερήσια τιμή μειώθηκε κατά 1,5%, στα 91 ευρώ, καθώς η αγορά προσαρμόστηκε στη χαμηλότερη κίνηση αυτής της περιόδου.

Η ευρωπαϊκή αγορά

Στην Ευρώπη για το Νοέμβριο η διαθέσιμη προσφορά καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 3,45 εκατ. καταλύματα, ενώ η ζήτηση υποχώρησε κατά 3,7%, με αποτέλεσμα η πληρότητα να διαμορφωθεί στο 47,5%, μειωμένη κατά 2,4%. Η μέση ημερήσια τιμή κατέγραψε πτώση 3,3%, στα 110 ευρώ ωστόσο είναι γεγονός ότι οι έμπειροι και εδραιωμένοι «οικοδεσπότες» εξακολουθούν να αυξάνουν τις τιμές τους, παρά την είσοδο νέων καταχωρίσεων σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών.

Η μετακίνηση των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς την Πέμπτη το 2025, από την Τετάρτη το 2024, ενισχύει αισθητά τη ζήτηση για ταξίδια κατά την εορταστική περίοδο, καθώς διευκολύνει την επέκταση των διαμονών σε «μακρά» Σαββατοκύριακα χωρίς την ανάγκη επιπλέον ημερών άδειας: Σε ετήσια βάση, η ζήτηση όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις φέτος στο διάστημα 25–27 Δεκεμβρίου είναι αυξημένη κατά μέσο όρο κατά 5,3%, ενώ για την περίοδο 31 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου η αύξηση διαμορφώνεται στο 8,6%. Από τις πέντε κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία, ξεχωρίζει η Γερμανία, όπου η ετήσια αύξηση της ζήτησης φτάνει το 7,3% για τα Χριστούγεννα και το 12,1% για την Πρωτοχρονιά. Αντίθετα, η Ισπανία και η Ιταλία, αγορές που παραδοσιακά υπερέχουν τη θερινή περίοδο, καταγράφουν πιο συγκρατημένες επιδόσεις κατά τις χειμερινές γιορτές.

Πηγή: newmoney.gr