Αντίστροφα μετράμε, πλέον, για την αλλαγή του χρόνου, και το 2026 έχει αργίες που προσφέρουν ευκαιρίες για τριήμερα.

Πάντως, σε σύγκριση με τη χρονιά που φεύγει, το νέο έτος «χάνουμε» δύο αργίες, καθώς η αργία του Δεκαπενταύγουστου πέφτει το 2026 Σάββατο, ενώ και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου) είναι επίσης Σάββατο. Αντιθέτως, η Πρωτομαγιά το 2026 είναι ημέρα Παρασκευή, οπότε αποτελεί ευκαιρία για ένα ανοιξιάτικο τριήμερο.

Τα τριήμερα του 2026

Το 2026 έρχεται με τρία τριήμερα:

21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας

1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς

30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος

Το μοναδικό τετραήμερο του 2026

10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Μεγάλη Παρασκευή – Μεγάλο Σάββατο – Κυριακή του Πάσχα – Δευτέρα του Πάσχα

Πότε πέφτει το Πάσχα 2026

Το 2026 το ορθόδοξο Πάσχα πέφτει την Κυριακή 12 Απριλίου, ενώ το Καθολικό Πάσχα την Κυριακή 5 Απριλίου.

Όλες οι αργίες του 2026

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Επέτειος έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ: Τετάρτη 1η Απριλίου

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Επέτειος της Ανεξαρτησίας της Κύπρου: Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος