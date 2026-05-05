Ένας εξαιρετικά ανθεκτικός μύκητας εντοπίστηκε ακόμη και στα αποστειρωμένα εργαστήρια όπου κατασκευάζονται τα ρομπότ της NASA για τον Άρη, προκαλώντας ανησυχία ότι γήινοι μικροοργανισμοί ίσως «ταξιδεύουν» σε άλλους πλανήτες πριν από τον άνθρωπο.

Σπόρια του μύκητα Aspergillus calidoustus, που μπορεί να προκαλέσει σπάνιες αλλά σοβαρές λοιμώξεις, υποβλήθηκαν σε ακραίες συνθήκες που μιμούνται το διαστημικό ταξίδι και το περιβάλλον του Άρη. Παρά τη θέρμανση στους 125°C, την έκθεση σε ακτινοβολία νετρονίων για έξι μήνες και τις συνθήκες έντονης υπεριώδους ακτινοβολίας, χαμηλής πίεσης και θερμοκρασιών έως -60°C, τα σπόρια επέζησαν χωρίς εμφανή δυσκολία, σαν να ήταν ήδη προσαρμοσμένα σε τέτοια περιβάλλοντα.

Η ύπαρξη τόσο ανθεκτικών μικροβίων δεν αποτελεί έκπληξη για τη NASA, η οποία εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα «πλανητικής προστασίας» βάσει διεθνών προτύπων. Στους χώρους συναρμολόγησης, το προσωπικό χρησιμοποιεί ειδικές στολές και μάσκες, ο αέρας καθαρίζεται με φίλτρα, οι επιφάνειες απολυμαίνονται με ισχυρά χημικά και ο εξοπλισμός αποστειρώνεται θερμικά όπου είναι δυνατόν. Παρ’ όλα αυτά, ανθεκτικοί μικροοργανισμοί έχουν εντοπιστεί επανειλημμένα ακόμη και σε αυτές τις υπερ-καθαρές εγκαταστάσεις.





Οι επιστήμονες που δημοσίευσαν τη μελέτη στο Applied and Environmental Microbiology αποφεύγουν να υποθέσουν αν ο συγκεκριμένος μύκητας έχει ήδη φτάσει στον Άρη, για παράδειγμα μέσω του ρόβερ Perseverance rover. Όπως δήλωσε ο Καστρούτι Βενκατεσβάραν από το εργαστήριο JPL στην Καλιφόρνια, τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν ότι ο Άρης έχει μολυνθεί, αλλά βοηθούν στην εκτίμηση του κινδύνου επιβίωσης μικροβίων σε τέτοιες συνθήκες.

Το συμπέρασμα είναι πως τα μέτρα προστασίας ίσως χρειαστεί να γίνουν ακόμη πιο αυστηρά, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να ανακαλυφθεί στο μέλλον ζωή στον Άρη που τελικά θα αποδειχθεί ότι προέρχεται από τη Γη.



Πηγή: in.gr