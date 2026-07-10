Πραγματοποιείται σήμερα στις 11 το πρωί στα κεντρικά γραφεία της ΠΟΕΔ η εναρκτήρια τελετή διάθεσης μετοχών για την ίδρυση της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας.

Για τη δημόσια προσφορά στην Κύπρο έως 42.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη της εταιρείας, οι οποίες θα εκδοθούν στην τιμή του €1,00 εκάστη, στο πλαίσιο της άντλησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ημερομηνίας 01 Δεκεμβρίου 2025 (η «Δημόσια Προσφορά»).

Σε περίπτωση υπερκάλυψης της έκδοσης των έως 42.000.000 νέων μετοχών, η Επιτροπεία (Διοικητικό Συμβούλιο) του εκδότη διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της έκδοσης για κάλυψη της ζήτησης με μέγιστο αριθμό συνόλου μετοχών τις 100.000.000 μετοχές, ήτοι το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Από τη συνολική έκδοση, το 60% θα αφορά φυσικά πρόσωπα και το 40% κυπριακές εταιρείες.

Τα 19 μέλη της Επιτροπής τα οποία είναι:

Πανίκος Χάμπας (Πρόεδρος), Αικατερίνη Μαρκουλλίδου, Πανίκος Αργυρίδης, Κυριάκος Χαραλάμπους, Γιαννάκης Ιωάννου, Χρίστος Τομπάζος, Μιχάλης Λύτρας, Πανίκος Χάμπας, Αντώνης Αντώνη, Ανδρέας Κιτρομιλίδης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Δημήτρης Κούλας, Πάμπος Ιωαννίδης, Νεόφυτος Ξενοφώντος, Απόστολος Σκουρουπάτης, Ακρίτας Ασπρής, Βάσος Παρτασίδης, Ευγένιος Ελευθερίου και Αναστάσης Γιαπάνης.