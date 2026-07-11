Συμπληρώνονται σήμερα 15 χρόνια από τη φονική έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, κατά την οποία έχασαν την ζωή τους εν ώρα καθήκοντος 13 άνθρωποι.

Στις 11 Ιουλίου του 2011, τρεις εκρήξεις, με πιο ισχυρή αυτήν γύρω στις πέντε και μισή το πρωί, στα εμπορευματοκιβώτια με πολεμοφόδια που φυλάγονταν στη ναυτική βάση, οδήγησαν στο θάνατο 13 ανθρώπους, αξιωματικούς και υπαξιωματικούς της ΕΦ, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ και στον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Η ναυτική βάση ισοπεδώθηκε, ενώ το ωστικό κύμα κατέστρεψε τις τεράστιες ζημιές στον παρακείμενο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στο Βασιλικό με σημαντική επιβάρυνση στην οικονομία.

Από την έκρηξη των εμπορευματοκιβωτίων έχασαν τη ζωή τους ο Πλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης, ο Αντιπλοίαρχος Λάμπρος Λάμπρου, ο Αρχικελευστής Κλεάνθης Κλεάνθους, ο ΕΠΥ Κελευστής Μιχάλης Ηρακλέους, οι ναύτες Μίλτος Χριστοφόρου, Χριστάκης Χριστοφόρου και Ανδρέας Χαραλάμπους, ο Αρχιλοχίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο Αρχιπυροσβέστης Γιώργος Γιακουμή και οι πυροσβέστες Βασίλης Κρόκος, Σπύρος Τταντής, Παναγιώτης Θεοφίλου και Αδάμος Αδάμου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ανακήρυξε σε ήρωες του 13 ανθρώπους που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος.

Εντός της ναυτικής βάσης ανεγέρθηκε εις μνήμην των 13 θυμάτων, ο Ιερός Ναός των εν Κύπρω Αγίων Νεομαρτύρων.

Φωτογραφίες από το ετήσιο μνημόσυνο στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης»

Πηγή: ΚΥΠΕ