Νέες εντυπωσιακές εικόνες από την αποστολή Artemis II έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού γύρω από τη Σελήνη.

Παρότι η αποστολή έχει πλέον επιστρέψει, η επεξεργασία και δημοσίευση του υλικού συνεχίζεται, αποκαλύπτοντας μοναδικές λήψεις από το διάστημα. Οι φωτογραφίες αναμένεται να εμπλουτίσουν το οπτικό αρχείο της αποστολής, δίνοντας στο κοινό μια ακόμη πιο καθαρή εικόνα της ιστορικής διαδρομής.

«Ξεκινήστε τη βδομάδα σας με μερικές νέες φωτογραφίες από την αποστολή Artemis II! Αν και το ταξίδι μας γύρω από τη Σελήνη έχει ολοκληρωθεί, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε πολλές νέες εικόνες. Παρακολουθήστε τη συλλογή πολυμέσων της αποστολής Artemis II για να δείτε τις καλύτερες εικόνες της αποστολής», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ η NASA.

Πηγή: ΕΡΤ 

 