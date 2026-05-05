Νέες εντυπωσιακές εικόνες από την αποστολή Artemis II έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού γύρω από τη Σελήνη.

Παρότι η αποστολή έχει πλέον επιστρέψει, η επεξεργασία και δημοσίευση του υλικού συνεχίζεται, αποκαλύπτοντας μοναδικές λήψεις από το διάστημα. Οι φωτογραφίες αναμένεται να εμπλουτίσουν το οπτικό αρχείο της αποστολής, δίνοντας στο κοινό μια ακόμη πιο καθαρή εικόνα της ιστορικής διαδρομής.

Start your week with some new photos from Artemis II!



Though our journey around the Moon has ended, we're still retrieving plenty of new images. Keep an eye on our Artemis II multimedia gallery for image highlights from the mission: https://t.co/XInWMJwMYY pic.twitter.com/LuHxS5UC4n — NASA (@NASA) May 4, 2026

«Ξεκινήστε τη βδομάδα σας με μερικές νέες φωτογραφίες από την αποστολή Artemis II! Αν και το ταξίδι μας γύρω από τη Σελήνη έχει ολοκληρωθεί, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε πολλές νέες εικόνες. Παρακολουθήστε τη συλλογή πολυμέσων της αποστολής Artemis II για να δείτε τις καλύτερες εικόνες της αποστολής», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ η NASA.

Πηγή: ΕΡΤ