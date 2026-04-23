Η ιδέα της μεταφοράς οργάνων προς μεταμόσχευση με drones μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως βρίσκεται ήδη υπό εξέταση από τη NASA σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό United Network for Organ Sharing (UNOS). Οι πρώτες δοκιμές έχουν ξεκινήσει, ανοίγοντας τη συζήτηση για το αν η τεχνολογία αυτή μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο μεταφοράς μοσχευμάτων.

Πειράματα και πρώτα βήματα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την ΕΡΤ, Οι δοκιμές πραγματοποιούνται στο Langley Research Center στη Βιρτζίνια, όπου η NASA αξιολογεί τις πτητικές δυνατότητες μη επανδρωμένων drones. Σε επόμενο στάδιο, οι ερευνητές θα εξετάσουν αν όργανα ζώων παραμένουν κατάλληλα για μεταμόσχευση μετά από αεροπορική μεταφορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε κρίσιμους παράγοντες όπως η διατήρηση της θερμοκρασίας (4–8°C), η επαρκής αιμάτωση των ιστών και η αποφυγή βλαβών κατά τη διάρκεια της πτήσης.



Η ανάγκη για ταχύτερες μεταφορές

Σήμερα, τα όργανα μεταφέρονται κυρίως αεροπορικώς μεταξύ πόλεων, ωστόσο οι χερσαίες μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια συχνά προκαλούν καθυστερήσεις. Τα drones θα μπορούσαν να προσφέρουν πιο άμεσες και αξιόπιστες διαδρομές, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ.

Το ζήτημα είναι κρίσιμο: στις ΗΠΑ πραγματοποιούνται πάνω από 48.000 μεταμοσχεύσεις ετησίως, ενώ 13 ασθενείς χάνουν καθημερινά τη ζωή τους περιμένοντας μόσχευμα. Παράλληλα, κάθε οκτώ λεπτά προστίθεται ένας νέος ασθενής στη λίστα αναμονής.

Προκλήσεις και αβεβαιότητες

Παρά τις προοπτικές, η εφαρμογή της τεχνολογίας συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις. Οι ερευνητές εξετάζουν ζητήματα όπως η ασφάλεια πτήσεων σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η αξιοπιστία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες και η αποδοχή της μεθόδου από ασθενείς και γιατρούς.

Ταυτόχρονα, το σύστημα μεταμοσχεύσεων στις ΗΠΑ έχει δεχθεί έντονη κριτική τα τελευταία χρόνια, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για ασφαλείς και διαφανείς λύσεις.





Από τα ιπτάμενα ταξί στα drones

Με βάση το ρεπορτάζ, η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί το πρώτο σχετικό εγχείρημα της NASA. Το 2023, στο ίδιο ερευνητικό κέντρο είχαν πραγματοποιηθεί επιτυχημένες δοκιμές με αυτόνομα ιπτάμενα ταξί, δείχνοντας ότι η υπηρεσία επενδύει συστηματικά στις τεχνολογίες εναέριας κινητικότητας.

Όπως δήλωσε ο Τζον Κέλινγκ της NASA, η προοπτική ανάπτυξης μιας λύσης με παγκόσμιο όφελος είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

Μακρύς δρόμος μέχρι την εφαρμογή

Παρά την αισιοδοξία, το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Θα απαιτηθούν εκτεταμένες δοκιμές και αξιολόγηση πριν μπορέσει να εφαρμοστεί πιλοτικά σε πραγματικές συνθήκες.

Εάν όμως οι δοκιμές αποδειχθούν επιτυχείς, η συνεργασία μεταξύ NASA και UNOS θα μπορούσε να επεκταθεί, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου, ταχύτερου συστήματος μεταφοράς οργάνων, μια εξέλιξη που ενδέχεται να σώσει χιλιάδες ζωές στο μέλλον.



