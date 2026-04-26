Τριανταπεντάχρονος Ουκρανός είναι το θύμα θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου, σε δρόμο εντός των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία των Βάσεων, την Κυριακή, πρόκειται για τον Olekgandr Denysenko, μόνιμο κάτοικο Κύπρου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, στις 13:39 το Σάββατο ελήφθη πληροφορία για σύγκρουση οχήματος με μοτοσικλέτα, κοντά σε περίπτερο όπου πωλούνται φράουλες, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος υπέκυψε επιτόπου στα τραύματά του.

Η συνεπιβάτιδά του στη μοτοσικλέτα μεταφέρθηκε για περίθαλψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, με την κατάστασή της υγείας της να είναι εκτός κινδύνου. Όπως αναφέρεται, και οι δύο επέβαιναν στη μοτοσικλέτα φέροντας πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

Ο οδηγός του άλλου οχήματος συνελήφθη αρχικά και ανακρίθηκε από την Αστυνομία, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου σε μεταγενέστερο στάδιο. Σύμφωνα με τις αρχές, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με αρνητικό αποτέλεσμα.

