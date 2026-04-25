Κλειστός παραμένει προσωρινά ο δρόμος Ασώματου – Ακρωτηρίου στη Λεμεσό, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων η κυκλοφορία έχει διακοπεί, ενώ μέλη της βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται για την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και όπου είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

