Η Αστυνομία διερευνά πλέον υπόθεση φόνου, μετά τον θάνατο του 85χρονου Χαράλαμπου Κουνναπή, ο οποίος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας από τον Δεκέμβριο του 2025, έπειτα από σοβαρά τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια ληστείας στο σπίτι του.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου στην επαρχία Λευκωσίας, όταν ένα πρόσωπο διέρρηξε την οικία του ηλικιωμένου, τον χτύπησε σοβαρά και του απέσπασε χρηματικό ποσό.

Ο 85χρονος είχε μεταφερθεί τότε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα κρανίου, κατάγματα πλευρών, θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και αιμάτωμα στο μάτι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος παραμένει υπόδικος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από το Κακουργιοδικείο.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

