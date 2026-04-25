Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση «Σάντη», ωστόσο «υπάρχει ακόμη δρόμος» μέχρι την ολοκλήρωσή τους, δήλωσε το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συνεχίζεται η λήψη μεγάλου αριθμού καταθέσεων, ενώ παράλληλα προχωρούν εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων και διαδικασιών για εξασφάλιση δικαστικών διαταγμάτων.

Κρίσιμα τα πορίσματα Europol και η κάθοδος FBI

Καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις θεωρούνται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργεί η Europol επί τεκμηρίων της υπόθεσης, τα οποία αναμένονται χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας

Όπως ανέφερε ο κ. Βύρωνος «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη, για το πότε θα υπάρξει απάντηση».

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή και για την κάθοδο ειδικών του FBI, οι οποίοι θα έχουν επικουρικό ρόλο, συνδράμοντας κυρίως στην ανάλυση καταθέσεων και μαρτυρικού υλικού.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, παρά την πρόοδο που καταγράφεται, «δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί χρονικά η ολοκλήρωση των ερευνών».

Είπε, τέλος, ότι «το ανακριτικό έργο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς», με τις επόμενες εξελίξεις να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα επιστημονικά ευρήματα και τη διεθνή συνεργασία.