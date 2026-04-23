Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες γύρω από την πολύκροτη υπόθεση «Σάντη», με τις αρχές να εστιάζουν πλέον τόσο στην αυθεντικότητα των ντοκουμέντων όσο και στις οικονομικές διαδρομές που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, ο Ντίνος Παστός και ο Σίμος Αγγελίδης ανέλυσαν τα μέχρι στιγμής δεδομένα, επισημαίνοντας ότι η εικόνα αρχίζει σταδιακά να ξεκαθαρίζει, χωρίς ωστόσο να λείπουν τα ερωτήματα.

Αμφισβητούμενα ντοκουμέντα και τεχνική διερεύνηση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες και φέρεται να τοποθετεί τη λεγόμενη «Σάντη» σε αεροδρόμιο της Γερμανίας. Όπως εξήγησε ο Ντίνος Παστός, η τεχνική ανάλυση έδειξε ότι ο ήχος του περιβάλλοντος δεν προέρχεται από αεροδρόμιο, αλλά από ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε από γερμανικό δίκτυο.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μέσω απομόνωσης του ήχου και χρήσης εξειδικευμένων εργαλείων εντοπίστηκε η προέλευση της συγκεκριμένης φράσης στα γερμανικά, η οποία ταυτοποιήθηκε με υλικό ντοκιμαντέρ. Αυτό, όπως είπε, δεν αποδεικνύει απαραίτητα ότι το ντοκουμέντο είναι πλαστό, αλλά αποδυναμώνει τον ισχυρισμό ότι η ηχογράφηση έγινε σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

«Δεν είναι απόδειξη παρουσίας στη Γερμανία»

Ο Παστός ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ηχητικό δεν μπορεί από μόνο του να τεκμηριώσει την παρουσία της γυναίκας στη Γερμανία, καθώς το εν λόγω υλικό είναι προσβάσιμο διαδικτυακά από οπουδήποτε στον κόσμο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι και άλλα στοιχεία που κυκλοφόρησαν, όπως φωτογραφίες με μετρητά, φαίνεται να έχουν εντοπιστεί μέσω απλής αναζήτησης στο διαδίκτυο, γεγονός που ενισχύει τις αμφιβολίες για την αυθεντικότητά τους.

Η συμβολή της τεχνολογίας και των αρχών

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσει η τεχνολογική διερεύνηση, με τις αρχές να αξιοποιούν τόσο τοπικές δυνατότητες όσο και διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής του FBI και της Europol.

Όπως εξήγησε ο Παστός, η ανάλυση ψηφιακών δεδομένων από κινητά τηλέφωνα, λογαριασμούς cloud και εφαρμογές μπορεί να αποκαλύψει κρίσιμες πληροφορίες, ακόμη και αν οι συσκευές έχουν αλλάξει. Τα δεδομένα συγχρονισμού και τα ψηφιακά ίχνη μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να καταρρίψουν ισχυρισμούς σχετικά με επικοινωνίες και δραστηριότητες.

Εύκολη επαλήθευση βασικών ισχυρισμών

Από την πλευρά του, ο Σίμος Αγγελίδης υπογράμμισε ότι ορισμένοι βασικοί ισχυρισμοί μπορούν να ελεγχθούν σχετικά εύκολα. Όπως ανέφερε, η πιθανή διαμονή της γυναίκας σε συγκεκριμένο χώρο στη Γερμανία μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσω άμεσης επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς.

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στο ζήτημα της πατρότητας παιδιού που σχετίζεται με την υπόθεση, σημειώνοντας ότι μια απλή εξέταση DNA θα μπορούσε να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις.





Στο επίκεντρο και οι οικονομικές έρευνες

Η υπόθεση επεκτείνεται πλέον και σε οικονομικό επίπεδο, με τις αρχές να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς για να εξετάσουν πιθανές διαδρομές χρήματος. Οι έρευνες αυτές θεωρούνται κρίσιμες για τη διαμόρφωση συνολικής εικόνας και για τον εντοπισμό πιθανών παρατυπιών ή παράνομων δραστηριοτήτων.

Σκιές, καταγγελίες και ανάγκη διαφάνειας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο εύρος των καταγγελιών που συνοδεύουν την υπόθεση, οι οποίες περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για διαφθορά, εγκληματικές οργανώσεις, παράνομες οικονομικές πρακτικές και συγκάλυψη.

Ο Αγγελίδης τόνισε την ανάγκη για διαφάνεια από τις αρχές, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη επίσημης ενημέρωσης ενισχύει τη δυσπιστία της κοινής γνώμης. Όπως είπε, η δημοσιοποίηση πορισμάτων και η ενδεχόμενη εμπλοκή ανεξάρτητων ανακριτών θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Ζητούμενο οι σαφείς απαντήσεις

Κοινή θέση και των δύο παρεμβαίνων ήταν ότι, παρά τον όγκο των πληροφοριών και των ισχυρισμών, υπάρχουν τεχνικά και πρακτικά μέσα για να δοθούν σαφείς απαντήσεις. Το ζητούμενο πλέον είναι η ολοκλήρωση των ερευνών με τρόπο αξιόπιστο και πειστικό, ώστε να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο γύρω από μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.



Διαβάστε επίσης: «Σάντη»: Επιφυλάχθηκε η απόφαση για «πάγωμα» εντάλματος έρευνας σε Ν. Κληρίδη



