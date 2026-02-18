Με «μεγάλη συμπάθεια» βλέπει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά και εφήβους. Είχε προηγηθεί σχετική εισήγηση των βουλευτών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

«Εάν τα παιδιά σήμερα, στην ηλικία των 14 ετών, περνούν έως και πέντε ή περισσότερες ώρες την ημέρα μπροστά σε οθόνες, εάν η κοινωνικοποίησή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά σε αυτό το μέσο, τότε δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσουν τα ελλείμματα προσωπικότητας και τα προβλήματα στην κοινωνική συμπεριφορά των νέων», δήλωσε ο κ. Μερτς στο podcast «Machtwechsel» και τόνισε ότι, αν και συνήθως είναι πολύ διστακτικός σχετικά με απαγορεύσεις, «η προτεραιότητα πρέπει να είναι το πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά σε μια ηλικία που χρειάζονται χρόνο για να παίξουν, να μάθουν και να συγκεντρωθούν στο σχολείο». Ο καγκελάριος τόνισε ακόμη ότι τα παιδιά πρέπει μεν να μάθουν στο σχολείο πώς να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα, αλλά ότι «δεν στέκει και το επιχείρημα ότι τα παιδιά πρέπει να εξοικειωθούν με όλα αυτά προκειμένου να μπορούν να έχουν τον έλεγχό τους, καθώς είναι σα να λέμε ότι πρέπει να σερβίρουμε αλκοόλ στα παιδιά στο δημοτικό, για να συνηθίσουν».

Ενόψει του συνεδρίου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εβδομάδας στην Στουτγάρδη, έχει υποβληθεί πρόταση από την οργάνωση του CDU Σλέσβιγκ-Χολστάιν για την εισαγωγή ελάχιστου ορίου ηλικίας στα 16 έτη στη χρήση πλατφορμών όπως το Instagram και το TikTok, μαζί με «υποχρεωτική επαλήθευση της ηλικίας». Στο ίδιο πνεύμα, η κοινοβουλευτική ομάδα του SPD ζήτησε η πρόσβαση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να απαγορευτεί πλήρως για τα παιδιά κάτω των 14 ετών και για να υπάρχει «ειδική έκδοση» για τους εφήβους έως 16 ετών, χωρίς ελεγχόμενα από αλγόριθμο συστήματα ανταμοιβής και συστάσεων.



Διαβάστε επίσης: Ifax: Ξένοι κατάσκοποι μπορούν να δουν μηνύματα Ρώσων στρατιωτών στο Telegram





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ