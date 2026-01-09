Το ανθρωποειδές ρομπότ Walker S2 της κινεζικής εταιρείας ρομποτικής UBTech ξεπερνά τις προκαθορισμένες επιδείξεις σε εργαστηριακό περιβάλλον, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να χτυπά μια κινούμενη μπάλα του τένις με ταχύτητα και ακρίβεια σε πραγματικές συνθήκες.

Αν και μοιάζει απλό, το τένις αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά τεστ για ένα ανθρωποειδές ρομπότ, καθώς προϋποθέτει τον άψογο συνδυασμό αντίληψης, πρόβλεψης της τροχιάς, ισορροπίας και ταχείας κίνησης. Το ρομπότ πρέπει να εντοπίσει έγκαιρα την μπάλα, να υπολογίσει την πορεία της, να τοποθετήσει σωστά το σώμα του, να σταθεροποιήσει τα πόδια του και να εκτελέσει το χτύπημα στη σωστή χρονική στιγμή, χωρίς καμία παύση για επαναρρύθμιση.





Η πιο δύσκολη στιγμή είναι εκείνη της επαφής με την μπάλα, σημειώνει το Interesting Engineering. Τα χτυπήματα προκαλούν μικρούς κραδασμούς, τα οποία μπορούν εύκολα να αποσταθεροποιήσουν ένα ρομπότ. Πολλά ανθρωποειδή τα βρίσκουν σκούρα στην απορρόφηση τέτοιων κραδασμών. Η επίδοση του Walker S2 δείχνει ότι το σύστημα ελέγχου ολόκληρου του σώματος προσαρμόζεται δυναμικά σε πραγματικό χρόνο, αντί να αναπαράγει προγραμματισμένες κινήσεις, διορθώνοντας συνεχώς μικρές αποκλίσεις που αλλάζουν σε κάθε χτύπημα της μπάλας.







Πηγή: cnn.gr