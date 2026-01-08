Οι άνθρωποι συνεχίζουν να παίζουν με Tamagotchi — 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους — επειδή το μικρό ψηφιακό «κατοικίδιο» δεν είναι απλώς παιχνίδι, αλλά μηχανισμός φροντίδας, νοσταλγίας και κοινότητας.

Μαζικοί γάμοι… εικονικών κατοικιδίων

Τον Αύγουστο του 2025, στο Τορόντο, περίπου 200 συλλέκτες συγκεντρώθηκαν στο Cecil Community Centre για το μεγαλύτερο tamagotchi wedding στον κόσμο, καταγράφοντας 162 «ενώσεις» ψηφιακών κατοικιδίων μέσα σε μία ώρα. Ο 29χρονος William Maneja, μέσα σε 60 λεπτά, έκανε τέσσερις προτάσεις «γάμου», σφραγίζοντας τις δεσμεύσεις όχι με δαχτυλίδια αλλά με τις συσκευές Tamagotchi στα χέρια.

Από το 1996 μέχρι τα 100 εκατομμύρια

Η Bandai λάνσαρε το Tamagotchi το 1996 στην Ιαπωνία και σύντομα εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Μέσα σε 2,5 χρόνια είχαν αποσταλεί 40 εκατ. συσκευές, ενώ το 2025 ξεπέρασαν τα 100 εκατ., συγκρίσιμες πλέον με κονσόλες-κολοσσούς όπως το Nintendo Switch και το PlayStation.

Φτιαγμένα για… να αγαπηθούν

Η σχεδιάστρια Paola Antonelli του MoMA εξηγεί ότι το Tamagotchi υπήρξε από τις πρώτες συσκευές που «έχτισαν συναισθηματικό δεσμό με τις μηχανές» χωρίς 3D γραφικά ή αφήγημα, αλλά μέσω συμπεριφοράς: πεινασμένο, γκρινιάρικο, κουρασμένο, «λερωμένο», απαιτούσε φροντίδα και αντάμειβε την προσοχή. Αυτό το «DNA», όπως είπε, επηρέασε μεταγενέστερα διαδραστικά εργαλεία συντροφικότητας, από τη Siri μέχρι τα smart wearables που μας υπενθυμίζουν, μας «μαλώνουν» ή μας επιβραβεύουν.

Θεραπεία μέσα από pixels

Πολλοί χρήστες επανήλθαν στο Tamagotchi όχι για τα συλλεκτικά μοντέλα, αλλά για το αίσθημα ρουτίνας και ελέγχου που προσφέρει. Για τον Maneja, η παιδική του συλλογή υπήρξε «σανίδα σωτηρίας» μετά την απώλεια της γιαγιάς του στην πανδημία: «Η φροντίδα του Tamagotchi με βοήθησε να φροντίσω τον εαυτό μου», ανέφερε.

Η ψυχοθεραπεύτρια Dr. Jessica Lamar υπογραμμίζει ότι η ψηφιακή φροντίδα μειώνει άγχος και μοναξιά, προσφέροντας δομή χωρίς τις πιέσεις της πραγματικής φροντίδας.

Η δύναμη της κοινότητας

Τα fan clubs κρατούν ζωντανή την κουλτούρα: New York Tamagotchi Club (120 μέλη + 3.000 online), Toronto Tamagotchi Club, αλλά και αντίστοιχες κοινότητες σε Χιλή, Αυστραλία, Φιλιππίνες, Γαλλία, Χιλή και άλλες χώρες, διοργανώνουν πικνίκ, Pride events, συλλεκτικές δημοπρασίες και virtual meetups.

Η φυσική ανάγκη για παιχνίδι

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, η φροντίδα του Tamagotchi απαιτεί ελάχιστη ενέργεια, προσφέρει μικρές «νίκες» (feeding, games, breeding) και ικανοποιεί βασικές ανθρώπινες ανάγκες: αυτονομία, ικανότητα και σχέση. Σε ενήλικες, η εμπειρία αυτή μεταφράζεται σε αποφόρτιση, νοσταλγία και έναν σπάνιο, αλλά αναγκαίο, τρόπο παιχνιδιού και σύνδεσης.